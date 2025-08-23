La reacción alérgica de una mujer que causa pánico en embarazadas; así se veía antes

El embarazo trae consigo antojos extraños, cambios de humor repentinos y, claro, la famosa barriguita que va creciendo mes a mes. Pero en el caso de Farah Faizal, una mujer de Malasia, la transformación fue mucho más allá de lo esperado. Su rostro cambió de manera tan drástica que dejó a millones de personas en shock luego de mostrarlo en redes sociales.

A través de su cuenta en TikTok, donde aparece como @ayyitslala, Farah compartió un video que rápidamente se volvió viral. En él se ve un impresionante “antes y después” de su piel: en las primeras imágenes aparece con el cutis limpio y suave, mientras que durante el embarazo su cara terminó cubierta por un sarpullido rojizo que le dio una apariencia áspera y enrojecida.

La publicación explotó en la plataforma y en apenas tres días superó los 104 millones de vistas, con miles de comentarios de usuarios que no podían creer que el embarazo generara un cambio tan extremo.

Como suele pasar en internet, la mezcla de comentarios fue variada: algunos respondieron con empatía, otros con sorpresa y unos cuantos optaron por el humor. Entre las frases más compartidas estuvieron: “Esto debería usarse como publicidad para anticonceptivos”, “Demanda al marido. Y al bebé también”, o “En el episodio de hoy de ‘1000 razones para no quedar embarazada’”.

Lo cierto es que, más allá de las bromas, muchos usuarios confesaron no tener idea de que los cambios hormonales pudieran llegar a tal nivel. La historia de Farah sirvió para abrir conversaciones sobre un tema del que poco se habla: cómo las hormonas de la gestación pueden impactar gravemente en la piel.

¿Qué dicen los especialistas sobre esta reacción durante el embarazo?

Tras la viralización del caso, médicos y expertos comenzaron a dar su opinión. Uno de ellos fue el doctor Zachary Rubin, especialista en inmunología y alergias, quien explicó a través de Instagram que los cambios hormonales durante la gestación pueden alterar la fisiología femenina y provocar brotes dermatológicos de gran magnitud.

Rubin mencionó una condición poco frecuente que encajaría con lo que vivió Farah: la rosácea fulminante o pioderma facial. Según el experto, esta enfermedad se confunde a menudo con acné severo, pero en realidad es una variante mucho más agresiva.

“Se caracteriza por grandes nódulos rojizos que aparecen de manera súbita y pueden cubrir gran parte del rostro”, señaló el especialista. También explicó que el tratamiento con láser, mencionado por la propia Farah, es una opción habitual para manejar los casos más graves.

En su testimonio, Farah aseguró que incluso meses después del parto su piel no ha vuelto a la normalidad, aunque ya empieza a mostrar mejoría. La joven compartió con sus seguidores que está recibiendo apoyo médico y tratamientos que, poco a poco, le han permitido recuperar parte de su apariencia anterior.