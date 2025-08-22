En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CONFESIÓN CECILIA BOTERO
PELEA KARINA VS KARELY
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria revela secretos para recuperar su cuerpazo a pocas semanas de dar a luz

Aida Victoria revela secretos para recuperar su cuerpazo a pocas semanas de dar a luz

La creadora de contenido, Aida Victoria sorprendió a sus seguidores al explicar cómo logró su cuerpazo después de estar embarazada, sin el uso de algún tipo de cirugía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad