Aida Victoria revela secretos para recuperar su cuerpazo a pocas semanas de dar a luz

La empresaria e influencer, Aida Victoria Merlano, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en donde mostró su figura a tan solo tres semanas de haber dado luz a su primer hijo, hecho que generó muchas reacciones en las redes sociales de la empresaria debido al poco tiempo después de estar embarazada.

Puedes leer: “La epidural le aflojó todo”: Aida Victoria Merlano reveló detalles inéditos de su parto

Recordemos que el pasado 29 de julio, la barranquillera dio a luz a su hijo Emiliano, quien es fruto de su relación con el empresario y ganadero Juan David Tejada. Estos desde el inició mostraron mucha felicidad y emoción por está nueva etapa. Al punto que la influenciadora compartió diferentes momentos de este proceso.



Así mismo, durante el periodo de gestación Aida Victoria compartió algunas complicaciones que tuvo, debido a que varias veces tuvo que asistir al médico porque vomitaba demasiado. Para fortuna de la creadora de contenido el parto natural, pese a que sufrió una complicación que no terminó de afectar el parto.

Posteriormente, el pasado 4 de agosto, Aida sorprendió a sus seguidores en una publicación en Instagram, en la que se le observa cargando a su bebé, sumado a esto se encuentra luciendo un bikini de color negro y dejando ver la figura que mantenía, lo que generó reacciones por parte de sus seguidores en redes.



¿Cuál fue el secreto de Aida Victoria que reveló?

Tras generar varias reacciones Aida Victoria por la forma que estaba su cuerpo, 15 días después publicó otro vídeo en sus redes sociales en donde se encontraba vistiendo una pijama, un pantalón y un top donde se le podía evidenciar el abdomen de está, donde comentó que lleva tres semanas de haber dado a luz y no se realizó ninguna liposucción o algo parecido.

Puedes leer: Primo Rojas y su venganza contra su mamá: “Le dolía el estómago y los músculos”

Publicidad

“No estoy a dieta, actualmente solo estoy comiendo balanceado. Nunca duden del poder de los buenos hábitos”, escribió la mujer, haciendo referencia a la disciplina que ha tenido, hecho que sirvió como respuesta a los comentarios que hicieron sus seguidores sobre la forma de su cuerpazo.

Publicidad

“Se ha recuperado super rápido, yo no me veo así”; “Lo único que debe hacer es cuidar su bebé y eso está bien, pero no puede comprarse”; “Dios mío, quedo superlinda”, “Dios, que bendición”, entre muchos más fueron los comentarios que surgieron una vez se conoció el vídeo de la influencer y empresaria.

Mira también: Aida Victoria Merlano revela complicaciones que tiene tras dar a luz: “Que no me pase lo de Greeicy"