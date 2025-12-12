Hermano de ‘Mateito’ admite los celos que sintió por su fama y cómo cambió tras el atentado

John Alex Ortiz, conocido por interpretar a Nano en Pies a Cabeza y al temido Mateo en Pandillas, Guerra y Paz, fue una figura central y un verdadero ídolo en la vida de su hermano menor, Jorge Soto, mucho antes del trágico atentado que cambió su destino, pese a eso, en su pasó por El Klub de La Kalle, explicó que tuvo celos de este.

Jorge Soto, quien comenzó a actuar a los 7 años y acumula 33 años de trayectoria, confesó que su entrada al mundo de la televisión se debió únicamente a la admiración que sentía por John Alex, debido a que señaló. “Mi hermano era para mí como un ídolo jugaba como jugaba fútbol como jugaba billar piquis todo.”

Esta admiración era tan fuerte que Jorge, siendo apenas un niño, se esforzaba por seguirlo a todas partes. John Alex tenía horarios de grabación difíciles, sobre todo los domingos y sábados a las 6 a.m. para grabar escenas de fútbol en colegios. Jorge, desesperado por acompañarlo, le rogaba al conductor que lo llevara y, ante la negativa, se escondía en el baúl de la van, sintiendo que al llegar, era como si hubiera “visto el cielo”.



Antes de sumergirse en la actuación y el ambiente de rap/hip hop que lo llevó a la tragedia, John Alex Ortiz era un deportista prometedor, explicando que este jugó en el Cóndor y su aspiración era ser futbolista profesional.



¿Qué reveló Jorge Soto sobre el éxito de su hermano?

A pesar de su éxito temprano y su visibilidad en la televisión, confesando que él fue el primer actor en la historia de Colombia en ganar $37.000 pesos a los 7 años, John Alex mantuvo la humildad. Pese a esto, insiste en que su hermano “nunca se agrandó” y nunca fue falso. Sin embargo, esta notoriedad y el hecho de poder usar ropa de marca, ganada con su trabajo, generaba una fuerte “envidia” en su entorno.

John Alex también era conocido por su temperamento fuerte. En el colegio, le apodaban “Popell” y no permitía abusos, respondiendo con puños a quien intentara aprovecharse de él, siguiendo la enseñanza de su primo de no dejarse "montar".

Jorge Soto, al ser elegido para el papel de Chiqui en Pies a Cabeza, lo fue porque era el hermano de John Alex (Nano), haciendo que el "match" fuera perfecto. Jorge, al ver a su hermano después del accidente en un estado de paz, se inspiró y sintió el deseo de buscar esa misma tranquilidad, confesando que su propia debilidad eran las mujeres debido al abandono de su madre.

