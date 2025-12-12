Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CONCIERTO DE J BALVIN
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermano de ‘Mateito’ admite los celos que sintió por su fama y cómo cambió tras el atentado

Hermano de ‘Mateito’ admite los celos que sintió por su fama y cómo cambió tras el atentado

El reconocido actor Jorge Soto admitió, en su paso por El Klub de La Kalle, qué sentimientos tuvo hacia su hermano antes del atentado.

Hermano de ‘Mateito’ admite los celos que sintió por su fama y cómo cambió tras el atentado
Hermano de ‘Mateito’ admite los celos que sintió por su fama y cómo cambió tras el atentado
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

John Alex Ortiz, conocido por interpretar a Nano en Pies a Cabeza y al temido Mateo en Pandillas, Guerra y Paz, fue una figura central y un verdadero ídolo en la vida de su hermano menor, Jorge Soto, mucho antes del trágico atentado que cambió su destino, pese a eso, en su pasó por El Klub de La Kalle, explicó que tuvo celos de este.

Jorge Soto, quien comenzó a actuar a los 7 años y acumula 33 años de trayectoria, confesó que su entrada al mundo de la televisión se debió únicamente a la admiración que sentía por John Alex, debido a que señaló. “Mi hermano era para mí como un ídolo jugaba como jugaba fútbol como jugaba billar piquis todo.”

Puedes leer: La tentación que enfrentó ‘Mateito’ antes del atentado: su hermano confesó todo

Esta admiración era tan fuerte que Jorge, siendo apenas un niño, se esforzaba por seguirlo a todas partes. John Alex tenía horarios de grabación difíciles, sobre todo los domingos y sábados a las 6 a.m. para grabar escenas de fútbol en colegios. Jorge, desesperado por acompañarlo, le rogaba al conductor que lo llevara y, ante la negativa, se escondía en el baúl de la van, sintiendo que al llegar, era como si hubiera “visto el cielo”.

Te puede interesar

  1. Jorge Soto revela la razón por la que su esposa dejó su carrera para ir a Estados Unidos
    Jorge Soto revela la razón por la que su esposa dejó su carrera para ir a Estados Unidos
    Foto: imagen tomada de Instagram
    Farándula

    Jorge Soto revela la razón por la que su esposa dejó su carrera para ir a Estados Unidos

  2. Hermano de Mateito, de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión
    Hermano de Mateito, de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión
    Foto: La Kalle redes sociales
    Farándula

    Hermano de Mateito, de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión

Antes de sumergirse en la actuación y el ambiente de rap/hip hop que lo llevó a la tragedia, John Alex Ortiz era un deportista prometedor, explicando que este jugó en el Cóndor y su aspiración era ser futbolista profesional.

¿Qué reveló Jorge Soto sobre el éxito de su hermano?

A pesar de su éxito temprano y su visibilidad en la televisión, confesando que él fue el primer actor en la historia de Colombia en ganar $37.000 pesos a los 7 años, John Alex mantuvo la humildad. Pese a esto, insiste en que su hermano “nunca se agrandó” y nunca fue falso. Sin embargo, esta notoriedad y el hecho de poder usar ropa de marca, ganada con su trabajo, generaba una fuerte “envidia” en su entorno.

John Alex también era conocido por su temperamento fuerte. En el colegio, le apodaban “Popell” y no permitía abusos, respondiendo con puños a quien intentara aprovecharse de él, siguiendo la enseñanza de su primo de no dejarse "montar".

Jorge Soto, al ser elegido para el papel de Chiqui en Pies a Cabeza, lo fue porque era el hermano de John Alex (Nano), haciendo que el "match" fuera perfecto. Jorge, al ver a su hermano después del accidente en un estado de paz, se inspiró y sintió el deseo de buscar esa misma tranquilidad, confesando que su propia debilidad eran las mujeres debido al abandono de su madre.

Publicidad

Mira también: Jorge Soto habla de la verdad por la cual su hermano, John Alex Ortiz, quedó en silla de ruedas

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Viral

La Kalle

Farándula