Jorge Soto revela la razón por la que su esposa dejó su carrera para ir a Estados Unidos

Jorge Soto, conocido actor de producciones icónicas como Pies a Cabeza, compartió detalles íntimos para El Klub de La Kalle, sobre la decisión que tomó su esposa, una ejecutiva de alto nivel, al abandonar su vida estable en Colombia para acompañarlo en su proceso personal y profesional en Estados Unidos.

El actor, quien hoy profesa una relación profunda con Dios, reveló que su decisión de casarse fue intencional y estratégica, reconociendo la constante tentación en el medio artístico. Soto confesó abiertamente que el diablo es "una abeja" y sabía que si él viajaba solo a los Estados Unidos,podría perder el propósito con su pareja.

De manera categórica, afirmó: “el diablo sabe que queso le gusta a cada ratón”. Por ello, decidió casarse rápidamente. Su boda fue un evento inesperado para muchos, pues le pidió matrimonio el viernes y se casó al día siguiente, en medio de la pandemia. Su esposa, proveniente de una familia "bien", no tuvo una ceremonia ostentosa; de hecho, el matrimonio se realizó por Zoom con solo 10 personas y no costó nada, salvo el anillo.



Sin embargo, la pareja enfrentó la incertidumbre cuando Jorge viajó primero a pagar un precio en Estados Unidos, persiguiendo la legalidad que, según él, agrada a Dios. Su esposa era una mujer "estructurada" y organizada, gerente de marca en una importante empresa en la 93, un trabajo que había mantenido toda su vida.



¿Por qué la esposa de Jorge Soto decidió seguirlo?

Jorge Soto comentó que la idea de dejar esa estabilidad no era sencilla. Sin embargo, el actor comentó que el destino de la pareja se definió por una revelación que su esposa recibió a través de su suegra, quien, siendo católica, le transmitió un mensaje: “Bueno mi hija usted siga su esposo”.

Este mensaje fue la clave para que la esposa de Soto, a pesar de sus reservas y su estructura, dejara su empleo estable. Ella partió con una mentalidad de servicio total, llegando al punto de afirmar: “Si yo tengo que ser niñera yo voy”.

Su corazón generoso ya era evidente; durante la pandemia, repartió más de 15 mercados y regaló más de 1000 casas prefabricadas, actuando como un "puente" para la ayuda. Jorge subraya que al ocuparse de las "cosas de Dios," su provisión llegó por añadidura.

De igual forma, comentó que al llegar a Estados Unidos, Jorge Soto se aseguró de que ella no sintiera la escasez, comprándolo todo nuevo, incluso mientras él mismo se privaba de lujos como una hamburguesa.

Sin embargo, se conoció que esta abundancia por seguirlo incluyó conseguir una casa en Miami, la cual es cumpliendo una profecía que él había declarado previamente, además todo según el actor se convirtió en la materialización de la fe que su esposa abrazó al seguirlo incondicionalmente.

