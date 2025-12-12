Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis: “Se me caía la boca”

Juan Alfonso 'El Gato' Baptista, conocido por su papel de Óscar Reyes en la novela Pasión de Gavilanes, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, a los 19 años, sufrió una parálisis facial que impactó tanto su salud como su carrera profesional.

En una conversación con el también actor Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran, Baptista relató que la parálisis ocurrió de forma repentina durante sus primeros proyectos de actuación en Venezuela.

Puedes leer: “No tengo plata, no tengo nada": actor de Padres e hijos deja el país por deuda millonaria



¿Qué le pasó en la cara a Juan Alfonso Baptista?

Según contó, un cambio brusco de temperatura mientras grababa una serie provocó que su rostro perdiera movilidad. “Me dio a los 19 años, por un cambio de temperatura. Estaba muy sudado grabando mi primer proyecto… al día siguiente se me apagó el ojo y se me apagó la boca”, manifestó.



El efecto de la parálisis fue profundo: el actor explicó que, tras el episodio inicial, tuvo que volver a aprender a hablar y a comer, ya que parte de los músculos de su cara había quedado afectada.



“Me tocó volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar… se me caía la boca y tenía una parálisis facial”, agregó.Este proceso coincidió con los primeros años de su carrera, momentos en los que estaba comenzando a posicionar su nombre en el medio artístico.

Juan mencionó que, además del impacto físico, también enfrentó críticas y malentendidos por parte de personas que ignoraban las causas de su condición.

Recordó situaciones en las que su apariencia facial era motivo de comentarios, incluso de suposiciones sobre su estado. “La gente decía: ‘No se te entiende, ¿por qué a ese man se le apagó así el ojo?’… nadie sabe lo que pasó ni cómo me costó llegar ahí”, expresó.

Publicidad

Aun después de décadas desde ese episodio, el actor aseguró que aún experimenta ciertas molestias físicas, pero que esta logrando continuar con su carrera y consolidarse tanto en producciones latinoamericanas como internacionales.

Su voz y presencia frente a las cámaras no solo sobreviven, sino que continúan siendo un elemento característico de su trayectoria desde su participación en Pasión de Gavilanes.

Publicidad

Puedes leer: Danna García, en shock: "He llorado y he gritado" por aterrador suceso nocturno

Baptista también compartió reflexiones sobre cómo la experiencia lo marcó, resaltando que la vivencia fue determinante en su desarrollo personal y profesional.

Mira también: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’