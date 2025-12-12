Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
EXTRAÑO CASO EN BOGOTÁ
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis: “Se me caía la boca”

Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis: “Se me caía la boca”

El recordado actor detalló cómo un cambio de temperatura desencadenó una condición que afectó su rostro y marcó sus pasos laborales.

Juan Baptista, actor venezolano
Juan Baptista habla sobre su parálisis facial
Foto: Caracol televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Juan Alfonso 'El Gato' Baptista, conocido por su papel de Óscar Reyes en la novela Pasión de Gavilanes, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, a los 19 años, sufrió una parálisis facial que impactó tanto su salud como su carrera profesional.

En una conversación con el también actor Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran, Baptista relató que la parálisis ocurrió de forma repentina durante sus primeros proyectos de actuación en Venezuela.

Puedes leer: “No tengo plata, no tengo nada": actor de Padres e hijos deja el país por deuda millonaria

¿Qué le pasó en la cara a Juan Alfonso Baptista?

Según contó, un cambio brusco de temperatura mientras grababa una serie provocó que su rostro perdiera movilidad. “Me dio a los 19 años, por un cambio de temperatura. Estaba muy sudado grabando mi primer proyecto… al día siguiente se me apagó el ojo y se me apagó la boca”, manifestó.

El efecto de la parálisis fue profundo: el actor explicó que, tras el episodio inicial, tuvo que volver a aprender a hablar y a comer, ya que parte de los músculos de su cara había quedado afectada.

Te puede interesar

  1. Natasha Klauss actriz de 'Pasión de Gavilanes'
    Pasión de Gavilanes, imagen de referencia
    Foto: redes sociales @natashaklauss27
    Farándula

    Natasha Klauss de Pasión de gavilanes preocupa a fans tras dura confesión: "Fui al infierno"

  2. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ que hoy maneja y reparte comida en EE.UU.
    Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ que hoy maneja y reparte comida en EE.UU.
    Foto: Caracol Tv
    Farándula

    Él es el actor de ‘Pasión de Gavilanes’ que hoy es conductor y repartidor en EE.UU.

“Me tocó volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar… se me caía la boca y tenía una parálisis facial”, agregó.Este proceso coincidió con los primeros años de su carrera, momentos en los que estaba comenzando a posicionar su nombre en el medio artístico.

Juan mencionó que, además del impacto físico, también enfrentó críticas y malentendidos por parte de personas que ignoraban las causas de su condición.

Recordó situaciones en las que su apariencia facial era motivo de comentarios, incluso de suposiciones sobre su estado. “La gente decía: ‘No se te entiende, ¿por qué a ese man se le apagó así el ojo?’… nadie sabe lo que pasó ni cómo me costó llegar ahí”, expresó.

Publicidad

Aun después de décadas desde ese episodio, el actor aseguró que aún experimenta ciertas molestias físicas, pero que esta logrando continuar con su carrera y consolidarse tanto en producciones latinoamericanas como internacionales.

Te puede interesar

  1. Aclaran rumores sobre la muerte de famosa actriz de Pasión de Gavilanes
    Aclaran rumores sobre la muerte de famosa actriz de Pasión de Gavilanes
    Foto: Instagram @kristililley
    Farándula

    La verdad sobre actriz de Pasión de Gavilanes, ¿murió de cáncer?

  2. Muere recordado actor de 'Pasión de Gavilanes'
    Muere recordado actor de 'Pasión de Gavilanes'
    /Foto: Cortesía
    Farándula

    Muere recordado actor de 'Pasión de Gavilanes'; padecía cáncer

Su voz y presencia frente a las cámaras no solo sobreviven, sino que continúan siendo un elemento característico de su trayectoria desde su participación en Pasión de Gavilanes.

Publicidad

Puedes leer: Danna García, en shock: "He llorado y he gritado" por aterrador suceso nocturno

Baptista también compartió reflexiones sobre cómo la experiencia lo marcó, resaltando que la vivencia fue determinante en su desarrollo personal y profesional.

Mira también: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Juan Alfonso Baptista Diaz

Pasión de Gavilanes

Chismes de famosos

Intimidades de famosos