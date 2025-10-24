Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
PETRO ¿EN LISTA CLINTON?
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Natasha Klauss de Pasión de gavilanes preocupa a fans tras dura confesión: "Fui al infierno"

Natasha Klauss de Pasión de gavilanes preocupa a fans tras dura confesión: "Fui al infierno"

La actriz de pasión de gavilanes compartió en entrevista su difícil proceso emocional tras regreso a Colombia, después de afrontar uno de los años más difíciles de su vida.