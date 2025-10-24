Natasha Klauss de Pasión de gavilanes preocupa a fans tras dura confesión: "Fui al infierno"

La reconocida actriz colombiana Natasha Klauss, mundialmente conocida por su papel de Sarita Elizondo en la exitosa telenovela Pasión de gavilanes, sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa su tercera separación y que sus hijas ya no viven con ella.

En una entrevista del pódcast 'Sinceramente Cris' Klauss habló con total sinceridad sobre los "duelos emocionales" que tuvo que afrontar este año. Confesó que el primero de esos duelos fue migrar a Estados Unidos, donde tenía residencia, y luego regresar a Colombia para encontrarse nuevamente.

En sus propias palabras, la actriz explicó que "no solamente estoy separada de mis hijas y de mi esposo, sino que decidí venir a Colombia para buscar mi círculo y red de apoyo, y comenzar un trabajo interno".

Además mencionó que el proceso la llevó a tocar fondo para luego "volver a volar". " Este año fui al infierno y volví como el ave fénix"



Aunque no dio detalles concretos sobre el motivo de la ruptura con su esposo Daniel Gómez, con quien convivió tres años entre Colombia y Estados Unidos, sí reconoció que había señales previas de desgaste emocional y desconexión con su propia esencia.

En cuanto a sus hijas, Klauss recordó que ambas ya son adultas, Isabel Gómez con 24 años y Paloma Grecco con 21 años. Mencionó que ambas tomaron caminos independientes, lo cual representa un cambio significativo en su vida.

La actriz no ocultó que durante los últimos meses había experimentado ansiedad y depresión por primera vez y empezó a asistir a terapia para escucharse, sanar y renacer.

En paralelo a su vida personal, Natasha Klauss ha sido parte de reconocidas producciones como "La mujer en el espejo", "La tormenta" y la segunda temporada de "Pasión de gavilanes".

En esta nueva etapa, ella afirma que priorizará su bienestar emocional, su esencia y cortar con aquello que ya no le aporta.

Conmovida pero firme, la actriz cerró su testimonio asegurando que "Hay momentos en los que uno empieza a desconectarse de sí mismo, y eso se refleja en todas las áreas, especialmente en las relaciones más cercanas".

Para sus seguidores este anuncio representa no solo un hecho mediático sino también un testimonio de resiliencia y transformación personal que muchos ven como espejo de sus propios retos.

