Angustiante confesión de Laura Acuña sobre su estado de salud: “Tengo miedo”

Laura Acuña es una reconocida presentadora y modelo con una amplia experiencia en la televisión nacional, al punto que fue la cara de programas como 'Muy buenos días’, ‘La voz’, ‘Yo me llamo’, entre otros. Además de generalmente ser la imagen de importantes marcas debido a su belleza.

Actualmente, Laura Acuña se encuentra enfocada con su familia y otros proyectos en la televisión. Pese a esto, la presentadora compartió a sus seguidores de redes sociales una compleja situación que se encuentra viviendo y la tiene muy preocupada porque le está afectando su diario vivir.

Por medio de unas historias de Instagram, Laura Acuña compartió que desde hace tres noches no descansa bien, además de tener complicaciones con una fuerte migraña y pese a los tratamientos que realizó no le funciona. Así mismo, le preguntó a sus seguidores si conocen un remedio para estos casos.

“Llegué de viaje el sábado muy mal, pase tres noches, ustedes no se imaginan, hace mucho tiempo, no pasaba noches tan malucas como esas. Como un dolor de cabeza que de verdad considera la gente que sufre de migraña, no pasa con nada, con ninguna pastilla, aquí seguimos en lo mismo”, mencionó la presentadora en un video de su Instagram.



¿Qué más mencionó Laura Acuña sobre su estado de salud?

Sumado a estos malestares, la presentadora afirmó que lleva tiempo lidiando con un malestar que no supera ni con el apoyó médico. Al punto, que este mismo le recetó un antibiótico. Adicionalmente, Laura Acuña expresó que siente miedo a esta situación dado que esta puede ponerse mucho peor.

“Hablé con el médico y resulta llevas 8 días con esto y debería haber pasado, estoy con antibiótico, me dijo que si no hay mejoría, algún cambio, hay que mandarte otro antibiótico y tengo miedo porque en este momento no estoy sintiendo un cambio atroz“, agregó la presentadora, situación que preocupa a sus seguidores en redes sociales.

Finalmente, Laura Acuña le preguntó a sus seguidores algunos remedios para superar su malestar. Para después confirmar que varias personas le escribieron con muchas recetas para lidiar este problema que la estaba aquejando. Ante esto, se espera que la modelo comparta nuevos reportes de su salud.

Mensajes de Laura Acuña sobre su estado de salud Foto: imágenes tomadas de @Lauraacunaayala

