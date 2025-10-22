Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Angustiante confesión de Laura Acuña sobre su estado de salud: “Tengo miedo”

Angustiante confesión de Laura Acuña sobre su estado de salud: “Tengo miedo”

La reconocida presentadora Laura Acuña compartió detalles sobre un problema de salud y pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales.

Foto: imagen tomada de @lauraacunaayala
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de oct, 2025