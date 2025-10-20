Vicky Hernández muestra su indignación en el funeral de Gustavo Angarita: “¿Por qué tan pocos?”

En los últimos días se llevaron a cabo las honras fúnebres del actor colombiano, Gustavo Angarita. Sin embargo, en un clip de este homenaje se pudo evidenciar a Vicky Hernández haciendo un reclamo a todas las personas de la industria del entretenimiento por no haber asistido al funeral de su colega.

Tanto es así que el vídeo fue publicado por el periodista Carlos Ochoa, en este se puede observar a la actriz dándole el último adiós a su compañero, esto mientras se encuentra hablando junto a los allegados a la familia, después de darse cuenta de la poca gente en el funeral de Gustavo Angarita.

“¿Por qué estamos tan pocos aquí?, ¿por qué no está la industria que se jacta? (…) O sea que Gustavo y todos los otros que hemos nombrado y los que se me escapan y los que por años ahí medio sobrevivimos hemos hecho no un curriculum vitae, sino un ridículum“, mencionó.

Sumado a esto, la misma Vicky Hernández explicó que muy poca gente asistió al funeral de Gustavo Angarita. “Yo pensé que el entierro de él iba a ser multitudinario, que no iba a caber la gente porque fue un hombre que le dedicó más de 50 años para que saliéramos un poquito de la barbarie.”

¿Quién fue Gustavo Angarita?

Gustavo Angarita fue un reconocido actor de cine, teatro y televisión colombiana, conocido por sus diferentes interpretaciones en diversas telenovelas, quien inició en el mundo de los escenarios con el cortometraje Enterrar a los muertos en 1976 de Jorge Alí Triana, después participó en películas como El día que murió el silencio, La pena máxima, Malamor, entre otras.

Sumado a esto, Angarita incursionó en la televisión con novelas como Rasputín, Caballo viejo, La casa de las dos palmas, La potra zaina, Chepe Fortuna y muchas producciones, que lo llevaron a ser muy reconocido por parte de los colombianos. Al punto que logró grandes galardones en su vida.

Premios como un India Catalina a mejor actor de telenovela por su papel en La casa de las dos palmas y mejor actor de reparto en 1997, por su trabajo en Hombres. Y terminó falleciendo el pasado 17 de octubre del 2025 tras padecer un cáncer que se agravó e hizo metástasis.

