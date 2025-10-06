Así luce reconocida actriz de Las Muñecas de la mafia, luego de 16 años de la novela

La actriz Julieth Herrera, recordada por su participación en Las Muñecas de la Mafia, reapareció en el programa Día a Día de Caracol Televisión, donde reveló a qué se dedica actualmente y explicó la controversial decisión de alejarse de la actuación en la televisión colombiana, para enfocarse en su felicidad.

Julieth Herrera comentó que antes de contraer matrimonio tuvo la decisión de construir su carrera en México, tanto es así que sietes años atrás tomó la decisión de mudarse del país sin ofertas laborales concretas. “Llegué prácticamente a empezar de cero. Me tocó buscar representación y prepararme dos años para adaptarme al medio artístico mexicano”, recordó en una entrevista para El Heraldo.

Tanto es así que entró al canal Televisa de la mano del productor Pedro Damián, en la telenovela ‘Like, la leyenda‘. Luego, llegó a una plataforma internacional como Netflix, donde hizo parte del elenco de ‘La Bella y las Bestias’, donde explicó que todo esto fue una vitrina importante para ella y su carrera.

¿Qué más compartió Julieth Herrera en su entrevista?

De igual forma, Julieth Herrera explicó con emoción donde conoció a Francisco Lozano, su actual esposo. Donde explicó que todo se dio gracias a unos amigos en común, quienes los presentaron en México, donde comentó que: “Fue amor a primera vista, él me robó el corazón de inmediato”, dijo entre risas.

Adicionalmente comentó que su relación creció tan rápido que de un momento a otro tomaron la decisión de casarse. “Nos levantamos y dijimos: ¿Cuándo nos casamos? Y respondimos: mañana mismo. Fue algo íntimo, no teníamos anillo ni vestido. Francisco casi se casa en bermudas y yo llegué en chanclas”, explicó.

Por otro lado, Julieth mencionó que tomó la decisión de mudarse a Barranquilla, debido a que esta les ofrecía un ritmo de vida más pausado. “La decisión de venirnos fue porque a Francisco le encanta la playa y el mar. Aquí hemos encontrado una vida más tranquila y relajada, lo que nos ha permitido disfrutar como pareja. Ha sido lo más lindo que me ha pasado”, confesó.

Sin embargo, pese a esto, no explicó si tiene en sus planes quedarse en Barranquilla o volver a México para retomar su carrera artística.

