Cambiar puesto de votación en Colombia: así se hace y hasta cuándo hay tiempo

Si cambiaste de ciudad, te mudaste de barrio o regresaste al país recientemente, hay un trámite que no puedes dejar pasar si quieres votar sin problemas en las elecciones al Congreso de 2026. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el plazo para cambiar el puesto de votación está llegando a su fin, y la fecha es clave para miles de ciudadanos.

Según el calendario electoral, el último día para hacer el cambio con efecto en las elecciones legislativas es el jueves 8 de enero. Después de esa fecha, el sistema seguirá abierto, pero con una limitación importante que debes tener clara desde ya.

¿Quiénes deben cambiar su puesto de votación?

No todos los ciudadanos están obligados a realizar este trámite. Debes hacerlo si estás en alguno de estos casos:



Te mudaste a otra ciudad o municipio.

Cambiaste de departamento por motivos de residencia.

Regresaste a Colombia y ahora vives de forma permanente en el país.

Tienes cédula expedida antes de 1988 y no apareces inscrito en el censo electoral.

Si sigues viviendo en el mismo lugar donde votaste la última vez y tu información no ha cambiado, no necesitas actualizar nada.

Qué pasa si haces el cambio después del 8 de enero

Este punto suele generar confusión. Aunque la Registraduría permite inscribir o actualizar la cédula hasta el 31 de marzo de 2026, quienes hagan el trámite después del 8 de enero no podrán votar en las elecciones al Congreso, que están programadas para el domingo 8 de marzo de 2026.

En ese caso, el cambio solo quedará habilitado para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026.

Esto ocurre porque la ley electoral establece que el cierre de inscripción se hace dos meses antes de cada jornada electoral, y cada elección tiene su propio corte.

Paso a paso para cambiar tu puesto de votación en Colombia

Si actualmente vives en Colombia, puedes hacer el trámite de manera presencial a través de varias opciones habilitadas por la Registraduría:



1. Oficinas de la Registraduría

Puedes acercarte a cualquier sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el país. Solo necesitas llevar tu cédula original. No importa si no es la oficina de tu municipio de residencia.



2. Puntos temporales de inscripción

En muchas ciudades se habilitan puntos de inscripción en zonas de alta afluencia, como parques, plazas públicas y centros comerciales. Estos puntos permiten hacer el cambio de forma rápida y sin filas largas.



3. Campañas móviles

La Registraduría también despliega campañas móviles que se mueven por universidades, zonas comerciales y espacios públicos. Estas jornadas cambian de ubicación con frecuencia y están diseñadas para facilitar el acceso al trámite.

En todos los casos, el procedimiento es gratuito, no requiere intermediarios y toma pocos minutos.



¿Qué debes tener en cuenta al hacer el trámite?

Verifica que tus datos queden correctos antes de finalizar el proceso.

Guarda el comprobante de inscripción o actualización.

Revisa posteriormente tu puesto de votación asignado en los canales oficiales.

Hacer el cambio con tiempo evita desplazamientos largos y contratiempos el día de las elecciones.

Si vives en el exterior, así puedes cambiar tu puesto

Si eres colombiano y resides fuera del país, también puedes hacer el ajuste para las elecciones de 2026. Tienes dos alternativas:



De manera virtual, a través de la plataforma habilitada por la Registraduría, la cual solo se activa cuando ingresas desde el exterior.

la cual solo se activa cuando ingresas desde el exterior. De forma presencial, asistiendo al consulado colombiano más cercano, dentro de los horarios establecidos y con tu documentación vigente.

Este trámite te permitirá votar en el consulado que corresponda durante las elecciones legislativas y presidenciales. El cambio de puesto de votación es un trámite sencillo, pero tiene fechas estrictas. Si quieres participar en las elecciones al Congreso de 2026 sin inconvenientes, el 8 de enero es la fecha clave. Después de ese día, el sistema seguirá abierto, pero ya no aplicará para la jornada legislativa.