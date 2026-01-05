Ex de Aida Victoria responde a los ataques y rompe el silencio: “Voy a decir unas cosas”

Durante los últimos meses, los nombres de Juan David Tejada y Aida Victoria se han convertido en unos de los más comentados en redes sociales, debido a la relación que sostuvieron y a los conflictos que surgieron tras su ruptura. Tanto así que ‘El Agropecuario’ respondió a las más recientes acusaciones de la barranquillera.

Después de la llegada de su hijo y su rompimiento, el roce entre la barranquillera y Tejada creció debido a los diferentes descontentos que habían tenido contra el otro; pese a llevar una relación cordial por su primogénito. La situación escaló a conflictos económicos, acusaciones cruzadas y desacuerdos relacionados con la manutención.

Por lo cual, en un stream de este 1 de enero Aida Victoria y Westcol hablaron de muchos temas. Sin embargo, el tema que más llamó a los seguidores de la barranquillera fueron sus palabras contra el papá de su hijo, al mencionar que a causa de esta vivió momentos muy complicados en el ámbito emocional, además de un hurto que ella sufrió por parte él.



“Es fácil decirle a la gente un consejo, qué es lo correcto, qué es lo que debería hacer, pero marica, el dolor que yo viví y la mierda que me comí y los lugares que tuve que recorrer y de donde vengo, solo yo los conozco a certeza”, añadió Aída.

¿Cómo respondió el ex de Aida Victoria a estas acusaciones?

Sumado a esto, la barranquillera afirmó que durante su relación con Juan David Tejada sufrió bastante, al punto que fue por una persona cercana a ella, que siempre la acompañó durante ese difícil momento.

“Alguien que mínimamente puede saber: Celeste, que no se despegó ni un minuto de mí, porque te puedo jurar que si el día que Celeste se me sentó en frente, se va por la puerta, yo no sé si estaría aquí, porque te lo juro que fue un día en el que yo sentí que no podía más con el peso de mi vida”, puntualizó Aida Victoria.

Sin embargo, días después Juan David Tejada reaccionó en sus redes sociales asegurando que ahora es momento de que él entregue su versión de los hechos. Expresando que esa historia todavía tiene capítulos que no se han contado.

“Ahora me toca hablar a mí… voy a soltar unas cuantas verdades”, afirmó Tejada en una publicación en sus redes sociales. Comentario que se interpreta como una señal clara de que todavía falta mucho por la historia, situación que generó mucha expectativa por parte de los seguidores de uno y otro.