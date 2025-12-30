Aida Victoria lanza dura pulla a su expareja: ¿es un mensaje para Westcol?

Aida Victoria Merlano sigue dando que hablar y en esta ocasión compartió un video en su cuenta de TikTok, en donde se refiere a una expareja suya. Al punto que muchos internautas comenzaron a relacionar este mensaje con el streamer Westcol.

Durante el video, ella no entregó algún nombre, sin embargo, sí mencionó algunos detalles específicos sobre a quién se refiere en este video, en el que dejó un mensaje claro: “Después de haber hablado de mi ex”. Fiel a su estilo, la barranquillera apareció mientras se arreglaba el cabello y habló sin filtros sobre la situación.

Entre risas, se preguntó cómo iba a volver a ver a ese hombre después de haber dicho que “comía parado en el mesón de la cocina”. Sumado a esto, Aida Victoria también aseguró que, desde su punto de vista, todo está bien entre ellos, aunque dejó entrever que su ex podría estar acumulando resentimiento. “Yo creo que estamos bien, pero él está acumulando odio en su corazón”.



De igual forma, comentó que si realmente por parte de su ex existe una intención de venganza o si, por el contrario, las acciones fueron desinteresadas y fruto de una reflexión personal, además afirmó que los hijos quedaron muy parecidos a esta.

Finalmente, Aida Victoria cerró el tema y con humor: “No, mentiras”, dijo al final del video. Donde los internautas comenzaron a referirse que pudo haber hablado de su expareja Westcol, debido a la buena relación que tienen pese a haber terminado después de un tiempo.

¿Quién puede ser la pareja de Aida Victoria?

Mientras los seguidores siguen especulando con un posible regreso entre Aida Victoria y Westcol, se conoció que la creadora de contenido de barranquilla podría tener como pareja al empresario Felipe Zapata, pese a eso nunca se llegó a confirmar. Sin embargo, de nueva cuenta se ve a la creadora de contenido junto al empresario paisa, donde se puede observar a los dos bailando muy juntos y disfrutando del momento.

Por medio de un video en redes sociales, la creadora de contenido se vió muy pegada con el empresario de Medellín, esto mientras se encuentran en un evento social. En donde se puede observar como este la toma de la cintura y esta se lo permite, señal que evidenciaría según los seguidores que esto mostraría la cercanía que hay entre los dos.

Pese a esto, ni Felipe o Aida Victoria no se han referido al tema, debido a que no es una persona que suele compartir estas cosas. Mientras que Aida comentó que para evitar polémicas de este estilo, tomó la decisión de mantener en secreto sus relaciones amorosas.