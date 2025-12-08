Aida Victoria Merlano sorprende con radical cambio en su rostro y causa polémica

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más influyentes del país, volvió a estar en el centro de la conversación digital, esta vez no fue por un comentario viral ni por uno de sus habituales debates públicos, sino por algo mucho más visible.

La creadora de contenido se sometió a un radical cambio en su rostro que decidió mostrar sin filtros a los más de ocho millones de seguidores que la siguen en Instagram. Como es costumbre en ella, fue completamente transparente al contar qué se hizo, por qué lo hizo y cómo se siente con el resultado.

Los retoques que se realizó Aida Victoria Merlano

Aida Victoria reveló que se sometió a un “combo estético” para refrescar su imagen y sentirse más radiante. Según explicó, los procedimientos incluyeron ácido hialurónico para iluminar ciertas zonas de su rostro, un bioestimulador de colágeno para mejorar firmeza y textura, y puntos estratégicos de bótox para suavizar líneas de expresión y conservar una apariencia juvenil.

En una selfie que compartió después de salir del consultorio, Aida Victoria Merlano se mostró satisfecha con su nuevo look, asegurando que su mirada resalta más que antes. “Quería sentirme diferente y verme más fresca… me ayuda a sentirme bien conmigo”, comentó.

Como era de esperarse, la transformación generó reacciones divididas. Algunos seguidores elogiaron lo natural que lucía y la felicitaron por hablar abiertamente sobre los retoques estéticos. Otros, en cambio, cuestionaron la decisión y debatieron sobre la presión que viven los creadores de contenido respecto a su apariencia. Ante las críticas, Aida respondió con humor: “Le quiero dar gracias a Dios por mi belleza… y por el talento de la ciencia médica”.

Publicidad

Aida Victoria Merlano y los debates que la rodean

La conversación alrededor de Aida Victoria Merlano no se detuvo en lo estético. Su vida personal también ha sido tema de titulares recientes, especialmente luego de confirmar una denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja, Juan David Tejada.

Publicidad

La influenciadora aseguró que tomó la decisión de acudir a las autoridades para protegerse a ella y a su hijo, luego de episodios que —según relató— la hicieron reconocer que estaba viviendo situaciones de violencia no siempre visibles a simple vista.

El cruce de indirectas en redes, la discusión sobre la manutención del menor y las tensiones familiares terminaron por encender un debate mucho más grande sobre la exposición en redes, los límites en las disputas de pareja y el impacto emocional que estos conflictos generan.

Pese a las controversias, Aida Victoria Merlano continúa compartiendo contenido, mostrando su día a día, sus nuevas etapas y, ahora, su renovado aspecto. Una vez más, dejó claro que no teme mostrarse vulnerable ni real ante su audiencia, incluso cuando eso signifique enfrentar un mar de opiniones encontradas.

Te puede interesar: Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats