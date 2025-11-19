Juan David Tejada es pillado con misteriosa mujer, ¿la hermana de Yina Calderón?

Una vez más el nombre de Juan David Tejada volvió a circular con fuerza en las redes sociales, esto debido a que la ex pareja de Aida Victoria fue visto con una mujer que no ha sido identificada públicamente, lo que despertó la curiosidad de cientos de internautas, en especial por los últimos rumores de una futura relación.

Recordemos que el nombre de Juan David Tejada en las últimas semanas se comenzó a asociar con el nombre de Juliana, hermana de Yina Calderón, debido a que aparecieron juntos en un gimnasio de Medellín y luego en una serie de eventos donde compartieron los dos.

Especulaciones que comenzaron a crecer, debido a que Juliana Calderón nunca confirmó o negó que se tratara de Juan David Tejada, sólo confirmó en un video que si se encuentra en una relación sentimental; donde resaltó que no se metería con una persona comprometida, pero afortunadamente su actual pareja fue soltera.



Sumado a estos rumores, el nombre de ‘El Agropecuario’ también es tendencia debido al escándalo que protagonizó con su ex pareja Aida Victoria, donde intercambiaron declaraciones, filtraron chats y lanzaron especulaciones, esto debido a los cuidados que debía tener su hijo, Emiliano.



¿Quién es la mujer qué está con Juan David Tejada?

La aparición de Juan David Tejada junto a una mujer desconocida fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a preguntarse si se trata de una nueva etapa sentimental, algunos comenzar a especular que puede ser Juliana, otros que se trata de otra chica.

Puedes leer: Aida Merlano lanza fuerte mensaje a su hija Aida Victoria y a su ex: "Llamado a la madurez"

En las imágenes se le ve al agropecuario en un evento con caballos, junto a una mujer, y ambos están vestidos con sombrero y ropa para la ocasión, muy juntos en la forma como se están relacionando.

Publicidad

Aunque no se ha confirmado ningún vínculo amoroso, el contexto de la publicación y el lenguaje corporal captado en las imágenes alimentaron la narrativa de un posible romance. La identidad de la mujer que aparece junto a Juan David Tejada en el evento ecuestre sigue siendo un misterio.

Publicidad

Por ahora, Juan David Tejada no ha hecho declaraciones al respecto, por lo que sus seguidores se encuentran a la expectativa para saber quien es esta mujer. Mientras tanto, Aida Victoria Merlano continúa enfocada en sus proyectos digitales, manteniendo una presencia activa en redes y compartiendo contenido relacionado con su maternidad.

Mira también: ¿Cuál fue la verdadera razón por la que golpearon al músico colombiano en Nueva York?