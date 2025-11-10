Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermana de Yina Calderón presume nuevo novio con beso incluido, ¿es El Agropecuario?

Hermana de Yina Calderón presume nuevo novio con beso incluido, ¿es El Agropecuario?

La hermana de Yina Calderón, se mostró en una playa de Puerto Rico con la persona que sería su pareja, muchos cibernautas creen que se trata del ex de Aida Victoria.

Juliana Calderón presume su nuevo novio
Hermana de Yina Calderón presume nuevo novio con beso incluido, ¿es el Agropecuario?, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

La influencer, Juliana hermana de Yina Calderón compartió este 10 de noviembre un romántico vídeo con el que confirmó su nueva relación sentimental. A lo que los cibernautas revivieron la teoría de que se podría tratar del expareja de Aida Victoria, Juan David Tejada o más conocido como ‘El Agropecuario’.

Juliana Calderón mostró un video en su viaje a Puerto Rico con quien podría ser su nueva relación. Donde en la pieza audiovisual se observa a la hermana de Yina, se encuentra grabando su silueta junto a la de un hombre misterioso que está caminando a su lado, mientras van entrando al mar.

De hecho, en el video se observan diversas muestras de amor, hasta el punto que al final de este se ven las sombras de ambos al darse un beso. Situación, por las que muchos de sus seguidores comenzaron a teorizar que la hermana de Yina Calderón si está saliendo con Juan David Tejada.

Cabe resaltar que, Juliana compartió una foto antes en la que estaba en la playa en la que compartió un curioso mensaje en el que demostró lo enamorada que está y donde dejó unos emojis de un hombre con un sombrero y caballo: "Qué sensación él me causa".

Rumor que comenzó desde las últimas semanas, cuando Juliana Calderón fue captada en un gimnasio donde aparece Juan David Tejada, donde pese a no dirigirse palabras, muchos usuarios comenzaron a especular que esto se debe a que están en una relación o comienzan a reunirse para hacer algo contra Aida Victoria.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al posible novio de su hermana?

Los rumores de una supuesta relación entre Juliana y Juan David Tejada llegaron hasta República Dominicana, específicamente al reality de La mansión de Luinny en donde participa Yina Calderón, donde al mencionarle esta noticia, la vendedora de fajas reaccionó de manera álgida ante esto.

Puedes leer: Yina Calderón se pronuncia luego de ser expulsada de ‘La Mansión de Luinny’ y hace advertencia

En medio de una dinámica en donde pueden ver los comentarios de las personas, a Yina Calderón le contaron el rumor de la relación de su hermana con el 'Agropecuario'. Por lo cual, la creadora de contenido quedó en shock al escuchar esto, y expresó que espera que sea falso.

¿Cómo así? No, no, no Juliana yo no quiero, yo no quiero. Ya no confío en los agropecuarios, ya los agropecuarios no confió”, expresó Yina Calderón.

Mira también: Yo Me Llamo Luis Miguel revela la sorpresa que se llevó al conocer al original, ¿se decepcionó?

