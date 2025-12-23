Publicidad

VIDEO VIRAL
SOBREVIVIENTE VÍA BUENAVENTURA
CASO JAIME MORENO
LA TUMBA DE DIOMEDES
Conmovedora súplica de pequeño que sobrevivió al accidente en vía Buenaventura

Conmovedora súplica de pequeño que sobrevivió al accidente en vía Buenaventura

Mientras su familia bromeaba grabando un video de su cotidianidad en medio del tráfico, una falla acabó con la vida de sus padres, dejando una escena de dolor.

Conmovedora súplica de pequeño que sobrevivió al accidente en vía Buenaventura
Conmovedora súplica de pequeño que sobrevivió al accidente en vía Buenaventura
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

El pasado viernes 19 de diciembre de 2025, lo que debía ser un trayecto familiar rutinario por la vía que conecta a Buga con Buenaventura. Alrededor de las 3:00 de la tarde la vida de la familia Suárez Díaz cambió para siempre en un abrir y cerrar de ojos.

Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, una pareja reconocida por su labor comercial en el corregimiento de Córdoba, viajaban en su automóvil gris junto a sus dos hijos menores de edad.

Puedes leer: Se repite la historia; bus cae a abismo en Medellín dejando varias víctimas

La fatalidad se desencadenó cuando una tractomula, que presuntamente sufrió una falla total en su sistema de frenos, embistió por la parte trasera al vehículo particular.

El impacto fue de tal magnitud que el carro quedó comprimido y reducido a una pequeña fracción de su tamaño original al ser aplastado contra otro vehículo de carga pesada que se encontraba adelante en la fila.

Según los informes oficiales, la pareja de esposos murió de manera instantánea debido a la gravedad de la colisión.

¿Qué pasó con el niño que logró salir del carro antes del accidente en Buenaventura?

El destino de Julio, el hijo mayor de la pareja, estuvo mediado por un acto tan cotidiano como necesario. Minutos antes del siniestro, el menor pidió bajar del automóvil para orinar a un costado de la berma, aprovechando que el tráfico estaba detenido.

En ese instante, sus padres, en un ambiente de alegría familiar, decidieron grabar la escena con un teléfono celular. En el video, que ahora circula como un doloroso recuerdo en redes sociales, se escucha a la pareja despedirse del niño entre risas: “chao, Julio, chao”, sin imaginar que esas serían sus últimas palabras.

Segundos después de que el niño terminara y se dispusiera a regresar al vehículo, la tractomula impactó el automotor.

Julio presenció desde la orilla de la carretera cómo el vehículo de sus padres desaparecía bajo la estructura metálica del camión.

Puedes leer: “Se calienta el partido”: narrador relata ataque a estación de Policía durante un partido

¿Cuál fue la reacción del niño que salió del carro antes de accidente en vía Buenaventura?

En medio del caos, el humo y los gritos de los testigos, el clamor del pequeño rompió el aire: “Por favor, saquen a mis papás… mami, papi, los amo”.

El niño, en un estado de shock profundo, solicitaba desesperadamente herramientas y ayuda para liberar a sus seres queridos de los restos metálicos.

Mientras Julio permanecía ileso físicamente gracias a que estaba fuera del carro, su hermano menor aún se encontraba dentro de la estructura colapsada.

VIDEO momento de accidente en vía a Buenaventura; deja dos personas sin vida
VIDEO momento de accidente en vía a Buenaventura; deja dos personas sin vida
Foto: Captura redes sociales

Los organismos de socorro, junto con habitantes del sector que acudieron rápidamente, trabajaron intensamente bajo condiciones climáticas adversas y un flujo vehicular denso para rescatar al sobreviviente.

El pequeño fue extraído con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial en Buenaventura, donde los reportes médicos indican que se recupera satisfactoriamente de sus heridas físicas.

Mientras los menores eran atendidos, se reportó que delincuentes aprovecharon el luto y la confusión para saquear el "Granero Judas", el establecimiento comercial propiedad de las víctimas en el barrio Bellavista.

Este acto de indolencia generó un rechazo generalizado en la comunidad de Córdoba, que ha rodeado de solidaridad a los niños sobrevivientes.

Actualmente, ambos menores reciben atención psicológica integral para intentar procesar la pérdida de sus padres, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre la falla mecánica del camión y las responsabilidades penales del caso.

Mira también: Accidente en Buenaventura; tractomula sin frenos acabó con una familia

