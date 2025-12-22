Se repite la historia; bus cae a abismo en Medellín dejando varias víctimas

Este lunes 22 de diciembre de 2025, las autoridades de Medellín reportaron un accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la vía al Corregimiento de Santa Elena, zona rural de la capital antioqueña, donde un bus de servicio público cayó a un abismo tras colisionar con otro vehículo.

Se conoció que el incidente ocurrió cuando un bus intermunicipal, perteneciente a la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A., chocó contra un furgón. Según informaciones preliminares y los videos que se compartieron en redes sociales, muestran cómo el furgón volcó sobre la vía, mientras que el bus, que transportaba aproximadamente a 25 personas, perdió el control al girar en una curva y se precipitó por un barranco.

Ante esta emergencia, Bomberos Medellín, La Administración de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y la Secretaría de Salud, se desplazaron de inmediato al lugar para atender a las víctimas. En el reporte hay varios heridos. y, de manera particular, se registró el rescate de un toro que era transportado en el camión involucrado.



Por lo cual, se conoció que la gente que se encontraba al lado del hecho ocurrido, comenzaron a gritar e intentaron ayudar a los pasajeros. Las autoridades indicaron que por este caso la vía permanece cerrada en ambos sentidos y recomendaron a las personas tomar vías alternas.



¿Qué más se conoció del bus que cayó en un abismo en Medellín?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la emergencia a través de sus canales oficiales, indicando que el Cuerpo de Bomberos de Medellín, junto con el Departamento se dirigió al lugar de las acciones. Así mismo, destacó que se encuentra pendiente de la situación.

🚨 Se presenta una emergencia a esta hora en el Corregimiento de Santa Elena.

La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo.

En el bus iban aproximadamente 25 personas.

Hay heridos.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 22, 2025

Por otro lado, el secretario de Movilidad, Pablo Ruíz, se refirió al respecto y aseguró que de manera preliminar las causas del accidente corresponden a fallas en el sistema de frenos del bus. Sin embargo, se adelantarán las labores pertinentes para confirmar esta teoría.

Sumado a esto, Carlos Andrés Quintero, director del DAGRD, se refirió al saldo de personas afectadas y aseguró que hasta el momento se habla de 12 heridos. Seis de ellos tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales.

"Un bus que recorría la ruta Río Negro - Medellín se precipita frente a una casa en el sector de 8 de marzo kilómetro 3 de Santa Elena, afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales hay 12 heridos, seis debieron ser trasladados a centros asistenciales. Cerca de 20 unidades bomberiles atendieron el caso y en este momento nos encontramos estabilizando el bus para poder hacer la extracción y continuamos haciendo una inspección y revisión de toda la zona", indicó Quintero para los medios de comunicación.