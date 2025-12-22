“Se calienta el partido”: narrador relata ataque a estación de Policía durante un partido

Este domingo 21 de diciembre durante el desarrollo de la final del torneo interbarrios entre los equipos de Las Brisas y Matecaña en la Villa Olímpica Don Joe de Suárez, Cauca, se convirtió en el epicentro de una ofensiva de las disidencias de la Farc contra una estación de Policía de esta zona. Así como quedó registrado en un video en redes sociales.

Tanto es así que se conoció que un comentarista deportivo en su transmisión fue narrando lo que iba ocurriendo durante esta complicada situación, al punto que se escucha en un momento como su voz se pone temblorosa debido a lo que estaba observando.

“Esto es Suárez, Cauca. Estábamos en la final del Torneo Interbarrios y lo que acaba de pasar… La gente está saliendo…”. Pese a tener muchos nervios, decidió mantener la calma el narrador deportivo y desde su ejercicio decidió invitar a la calma a los asistentes con el fin de cuidarlos y que se refugiaran en zonas cercanas para evitar víctimas de esta arremetida.



“Tranquilos, tranquilos, a la pared, al piso, al piso”, instó a mantener la calma como su relato lo mencionaba. De igual forma, se conoció que este suceso ocurrió por la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidentes de las Farc, que opera en la región, según confirmó un comunicado de las autoridades, donde destacaron la pronta acción para evitar las perdidas humanas.

El narrador de la final del Torneo Interbarrios que se disputaba en Suárez, Cauca, no solo relataba detalles del juego, también narró cómo un grupo armado atacaba con ráfagas de fusil la estación de Policía del municipio. Pese al susto, autoridades militares retomaron el control. pic.twitter.com/BXtEeRKQwk — Antonio Minotta (@AntonioMinotta) December 22, 2025

¿Qué se conoció del ataque a estación de Policía?

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército Nacional explicó que gracias a “la reacción oportuna y contundente de las tropas permitió frustrar el accionar criminal de estos grupos armados ilegales que buscan generar zozobra en las comunidades”.

Cabe recordar que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.°13 de la Brigada 29 se encargaron de repeler el ataque armado que habría sido perpetrado por la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias, esto alrededor de las 9 de la noche, donde las autoridades continúan realizando las respectivas acciones para mantener el orden.

Por el momento se habla de una persona herida durante estos enfrentamientos, que fue atendida en el hospital de Suárez, Cauca y luego trasladada a la ciudad de Popayán, esto según información del medio de comunicación, Noticias Caracol.

