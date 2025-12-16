Joven fallecida en accidente en Antioquia tuvo su funeral el día de su cumpleaños: VIDEO

Bello amaneció envuelto en silencio y tristeza. El municipio aún no logra asimilar el impacto del accidente vial ocurrido en la vía Segovia–Remedios, que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño. Los jóvenes regresaban de su excursión de grado a Tolú y Coveñas, un viaje que marcaba el cierre de su etapa escolar y que terminó de manera devastadora.

Las edades de las víctimas oscilaban entre los 16 y 18 años. Eran estudiantes que se preparaban para graduarse junto a otros 191 compañeros, completando un total de 207 alumnos que este año culminaban su bachillerato. Hoy, ese número quedó marcado por la ausencia de quienes no regresaron.

Puedes leer: Empresa que organizó excursión de Liceo Antioqueño rompe el silencio sobre lo ocurrido



En las instalaciones del Liceo Antioqueño, la escena es difícil de describir. En varias sillas del colegio fueron ubicadas las fotografías de los 16 estudiantes fallecidos, convirtiendo el espacio en una especie de homenaje silencioso. Docentes, alumnos y vecinos se han detenido frente a esas imágenes, dejando flores, mensajes y gestos de cariño. Para muchos, es la forma más cercana de rendir tributo a quienes compartieron aulas, risas y proyectos.

Estudiantes fallecidos en Remedios, Antioquia /Foto: redes sociales

Una de las estudiantes fue despedida en día de su cumpleaños

Publicidad

Entre las víctimas se encontraba María Fernanda Londoño. Este martes 16 de diciembre habría celebrado su cumpleaños, pero en lugar de una reunión familiar, su nombre fue pronunciado entre oraciones y despedidas. Su familia compartió imágenes del féretro, arreglos florales y fotografías de la joven, publicaciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Los mensajes no tardaron en aparecer. Algunos provenían de personas que la conocieron de cerca; otros, de ciudadanos que nunca compartieron con ella, pero que se sintieron tocados por su historia. Palabras de apoyo, despedidas y recuerdos llenaron los comentarios, reflejando el impacto que ha tenido la tragedia más allá de Bello.

Publicidad

Puedes leer: “Nadie habla de él”: Conmovedora despedida a conductor del bus accidentado en Medellín

En paralelo al duelo, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades antioqueñas informaron que la Policía de Tránsito y Transporte asignó un grupo élite especializado en reconstrucción de accidentes. Este equipo analiza detalladamente el lugar de los hechos, un tramo de calzada recta con pendiente ascendente, para establecer las causas exactas.

De manera preliminar, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible falla mecánica del vehículo. Sin embargo, los análisis técnicos siguen en curso y serán claves para determinar con precisión qué provocó el accidente que enluta a tantas familias.