El último video y última foto de estudiantes antes de fallecer en accidente en Antioquia

Las imágenes que captaron el último encuentro de los jóvenes recién graduados de bachillerato muestran las sonrisas que acompañaron sus últimas horas de vida.

Estudiantes fallecidos en accidente en Antioquia
Estudiantes fallecidos en accidente en Antioquia
/ FOTO: Liceo Antioqueño
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Lo que comenzó como un viaje de celebración para un grupo de jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello terminó en una tragedia que enluta a 17 familias y a todo el país por la repentina pérdida de los estudiantes y el conductor del bus que los transportaba.

Todo ocurrió hacia las 5:30 de la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando el bus en el que regresaban más de 40 personas de una excursión a la Costa Caribe se precipitó a un abismo de más de 60 metros en el sector conocido como El Chispero, en la carretera que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas.

Los primeros reporte hablan de un accidente luego de que el conductor perdiera el control del bus y cayera por un barranco mientras decenas de ocupantes dormían; sin embargo hay otras hipótesis que hablan de un microsueño o fallas mecánicas, lo cual está en investigación.

Último video y última foto de estudiantes antes de fallecer

Horas después de conocerse el accidente, en redes sociales comenzó a circular el que sería el último video grabado por los estudiantes del Liceo Antioqueño antes del fatal desenlace. En las imágenes se observa a varios jóvenes reunidos a un costado de una piscina en Coveñas, disfrutando del cierre de su etapa escolar.

Entre risas y música, una persona con micrófono anima el ambiente, reflejando la alegría que marcó las horas previas al regreso y del que los jóvenes desconocían que sería su despedida de este mundo,

Ese registro, que inicialmente simbolizaba la emoción del viaje de egresados, se ha convertido en un testimonio conmovedor tras conocerse la magnitud de la tragedia de la que terminó siendo el último video que captó a los estudiantes con vida.

Asimismo aparece una fotografía de los recién graduados debajo de un kiosco posando y mostrando la alegría por el viaje, su cierre de ciclo colegial y lo que creían que era el inicio de la vida adulta.

El hecho deja un gran vacío no solo en las familias de los graduados sino además en el país que lamenta cómo una excursión que debería ser solo felicidad terminó en una tragedia de la que hay solidaridad desde varios sectores.

Ante la muerte de los estudiantes y el conductor del bus, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, declaró tres días de duelo en todo el departamento. Las banderas de los edificios públicos serán izadas a media asta como señal de respeto y solidaridad con las familias afectadas.

“¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste”, expresó el mandatario en su cuenta de X, donde también envió un mensaje de acompañamiento a la comunidad de Bello.

Por su parte las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas exactas del accidente. Una de las primeras hipótesis señala que el conductor del bus, Jonathan Alexander Taborda Lopera —quien también falleció—, habría sufrido un microsueño, aunque esta versión deberá ser confirmada por los peritajes técnicos y los informes oficiales.

