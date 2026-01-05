El cambio que sorprendió a muchos: así quedó el festivo de Reyes en 2026

El cambio del festivo del Día de Reyes no es nuevo ni improvisado, aunque cada año genera dudas entre los colombianos. Para 2026, esta fecha tradicional no se celebrará el 6 de enero, como muchas personas creen, sino que fue trasladada oficialmente a otra jornada del calendario.

Todo obedece a una norma que lleva décadas vigente en el país y que sigue marcando el ritmo de los llamados “puentes festivos”.

Puedes leer: Calendario confirmado: estos son todos los días festivos que tendrá Colombia en 2026



El ajuste se hace con base en la Ley 51 de 1983, más conocida como la Ley Emiliani, una legislación que reorganizó gran parte del calendario festivo nacional. Desde su entrada en vigencia, esta ley permite mover varios festivos al lunes siguiente cuando no caen originalmente en ese día de la semana.

¿Para cuándo quedó el festivo de Reyes en 2026?

En 2026, el Día de Reyes cae originalmente el martes 6 de enero. Sin embargo, al no coincidir con un lunes, la Ley Emiliani ordena su traslado automático. Por esa razón, el descanso oficial quedó fijado para el lunes 12 de enero de 2026.

Esto significa que los colombianos podrán disfrutar de un fin de semana largo que irá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de enero, una situación que suele aprovecharse para viajes cortos, descanso familiar o actividades recreativas.

Publicidad

Toma nota estos son los festivos en Colombia que marcarán el 2026 Foto creada con. Image-fx

Qué dice exactamente la Ley Emiliani sobre los festivos

La Ley 51 de 1983 estableció una regla clara y sencilla:

Publicidad

Si un festivo nacional no cae en lunes, se traslada al lunes siguiente. Esta disposición aplica para la mayoría de celebraciones de origen religioso y cívico, incluido el Día de Reyes. El objetivo no es modificar la tradición, sino ordenar el calendario laboral y de descanso para que los colombianos tengan fines de semana más largos y previsibles.

Puedes leer: Calendario 2026 Colombia: ¿cuáles son los días festivos y cuántos hay?



Festivos que no se mueven en Colombia

No todos los días festivos están sujetos a esta ley. Existen fechas que se mantienen fijas, sin importar el día de la semana en el que caigan. Entre ellas están:

