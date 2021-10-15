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La Kalle  / Puente festivo

Puente festivo

Puente festivo

Ilustración de un calendario del mes de agosto marcando un puente festivo en Colombia con un avión de viaje.
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Esta es la fecha del próximo puente festivo en Colombia; cae en agosto

Mujer preocupada en una oficina mirando un calendario del mes de julio con el día 20 de julio marcado en un círculo rojo, en alusión a la ley que afecta el descanso festivo en Colombia.
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El festivo del 20 de julio no es para todos: Ley "tumbó" descanso de miles de colombianos

Hombre sorprendido mirando un calendario con la fecha del 20 de julio marcada, representando la afectación en planes de viaje por marchas en Colombia.
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