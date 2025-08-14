Último video de la periodista Alejandra Gómez, disfrutando una de sus pasiones

La televisión colombiana amaneció de luto con la noticia del fallecimiento de Alejandra Gómez, periodista y presentadora que durante más de 15 años dejó huella en medios nacionales y regionales. Tenía 43 años y trabajaba en el programa Mañana Express del Canal RCN, donde su sonrisa y carisma eran parte de la rutina de cada mañana.

El canal confirmó que su muerte ocurrió el pasado 10 de agosto, una fecha que, curiosamente, varios de sus seguidores han señalado como su cumpleaños. La noticia sorprendió a compañeros, televidentes y colegas que compartieron mensajes de pesar, recordando su profesionalismo y cercanía.

En un comunicado emitido por el programa, RCN expresó: “Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias”.

Nacida en Cali, Alejandra inició su carrera en medios como CityTV, donde trabajó entre 2009 y 2011 en la Franja Mujeres. Luego se sumó a producciones para Claro en Día TV y Red+ Noticias, donde fue presentadora de noticias, eventos y programas de variedades, además de realizadora y periodista.

Su experiencia la llevó a ocupar roles en Telepacífico y, posteriormente, a trabajar en el Canal RCN como realizadora en 2021. Más tarde se integró a Mañana Express, consolidándose como una de las caras más queridas del formato.

Ella era Alejandra Gómez, periodista y presentadora que falleció el día de su cumpleaños Foto: Instagram de Alejandra Gómez

El último video de Alejandra Gómez en redes sociales

En su cuenta de Instagram, @alejagomezq, Alejandra compartió su última publicación el 5 de agosto, apenas cinco días antes de su muerte. En el video se le ve haciendo una de las actividades que más disfrutaba: leer. Con un libro en las manos, escribió: “La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”.

Esta publicación, que hoy adquiere un peso especial, muestra un momento sencillo pero profundamente ligado a su personalidad. Amaba los libros, las frases inspiradoras y todo aquello que pudiera transmitir un mensaje positivo. De hecho, en su perfil abundaban imágenes con mensajes motivacionales que solía compartir con sus seguidores.

Reacciones de sus colegas

Su partida generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales. La periodista María Teresa Rojas escribió: “Hermana mía, te llevaste parte de mi corazón, solo quiero agradecerte por todos los momentos lindos que vivimos… Vuela amiga mía, como te gusta… Te amaré por siempre, bella mía”.

Por su parte, la presentadora Ericka Rubio también le dedicó unas emotivas palabras: “Hermosa mía, siento mi corazón destrozado, quedaron tantos sueños por cumplir… Siempre siempre te llevaré en mi alma y en mi corazón… Te amaré por siempre”.

A pesar de que la causa de su muerte no ha sido revelada, lo que sí queda claro es que Alejandra Gómez dejó un legado profesional y humano que será recordado por quienes la conocieron y la vieron crecer en la televisión colombiana.