Hombre agrede a su esposa 55 veces frente a sus dos hijos en Bogotá

El inicio del año 2026 en Bogotá se ha visto empañado por un acto de violencia extrema que tiene conmocionada a la capital, en donde Sandra Milena Castro Quiñónez, una mujer de 31 años, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un ataque premeditado por parte de su pareja sentimental, César Camilo Aldana Vargas, un instructor de judo de 43 años.

Según las autoridades los hechos ocurrieron el pasado primero de enero a las 5:38 p. m. en un conjunto residencial del barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá. Según los registros de las cámaras de seguridad y testimonios de la familia, el agresor inició el ataque golpeando a la víctima con un arma de fuego.

Posteriormente, Camilo se dirigió a la cocina, donde ya tenía organizados varios elementos para la agresión, incluyendo un "teaser" y cuchillos. Por lo cual, el sujeto decidió propinarle a Sandra al menos 55 heridas de gravedad en un ataque que se prolongó por más de ocho minutos.



La familia de la víctima sostiene que el crimen fue planeado, pues el agresor incluso había cambiado la contraseña de la caja fuerte y organizado su equipaje para huir antes de perpetrar el ataque.



¿Qué más se conoció del caso de Sandra Milena Castro?

De igual forma, se conoció que esta agresión ocurrió en presencia de los dos hijos menores de la pareja, de 6 y 11 años. Al punto que el mayor intentó intervenir físicamente para detener a su padre, forcejeando con él mientras éste continuaba atacando a Sandra Milena Castro.

Tanto es así que, según los familiares, este acto salvó a Sandra. Así mismo, después el niño realizó una videollamada de emergencia a su tía, mostrándole la escena mientras su madre yacía inconsciente, lo que permitió una reacción rápida de los allegados.

Posteriormente se conoció que Aldana Vargas no solo huyó, sino que presuntamente cometió un millonario, al llevarse un retiro cercano de de 100 millones de pesos de una cuenta bancaria de la víctima, además de 12 millones de pesos de una caja fuerte, y la sustracción de objetos personales como relojes, la argolla de matrimonio y hasta la visa estadounidense de la mujer.

Tras varios días de búsqueda, el agresor se entregó voluntariamente el 7 de enero cerca de la URI de Engativá, donde la Policía hizo efectiva la orden de captura. Ahora enfrenta cargos por diferentes delitos

Actualmente, Sandra Milena Castro permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI) con pronóstico reservado.