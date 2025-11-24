Robo a periodista en Bogotá quedó grabado en video; la dejaron sin nada

El video de seguridad que circula desde las últimas horas dejó claro cómo ocurrió el asalto que sufrió la periodista y presentadora Ana María Vélez en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, Bogotá. Las imágenes, captadas por una cámara del sector, muestran la secuencia completa: un ataque rápido, coordinado y ejecutado en menos de medio minuto.

El registro inicia con la camioneta de Vélez avanzando por una calle residencial cuando, de forma repentina, un vehículo se atraviesa y bloquea su paso. En segundos, varios hombres descienden y la rodean. La grabación evidencia la presión constante sobre la comunicadora, quien intenta mantener la calma mientras los sujetos la intimidan y le exigen bajar del carro. Todo ocurre mientras uno de ellos se asegura de vigilar la zona para evitar la presencia de testigos o de alguna patrulla cercana.

En cuestión de segundos, uno de los hombres abre la puerta del conductor, otro se sube al vehículo y otro más coordina la salida de la escena. La camioneta arranca con fuerza y desaparece por una calle contigua. La escena dura menos de medio minuto, pero el impacto para la víctima fue inmediato.

Ana María Vélez, conocida por su trabajo como presentadora y periodista, contó en sus redes sociales que quedó sin su vehículo, sin su celular y sin sus documentos. Describió el momento como una experiencia marcada por el miedo y la impotencia, explicando que la forma en que actuaron los involucrados la dejó totalmente vulnerable en cuestión de segundos.

El video generó preocupación entre los habitantes del sector y los usuarios en redes sociales, quienes aseguraron que este tipo de asaltos se está volviendo habitual en distintos puntos de la capital. Comentaron que los responsables se mueven con rapidez, llegan en grupos y aprovechan calles con poca iluminación o zonas donde el flujo de personas disminuye en horas de la tarde y la noche.

Las autoridades reaccionaron a la difusión del video. Desde la Policía aseguraron que el material ya está en manos del equipo de investigación para identificar a los involucrados y determinar su ruta de escape. También confirmaron que se revisan cámaras adicionales de la zona para rastrear el recorrido del vehículo robado. Sin embargo, hasta ahora no hay capturas ni señales de que el carro haya sido recuperado.

Los vecinos del sector de Normandía señalaron que, aunque han solicitado más presencia policial, los asaltos continúan repitiéndose. Algunos residentes afirmaron que es común ver vehículos sospechosos rondando la zona, lo que aumenta la sensación de inseguridad entre quienes viven o transitan por allí.

Bogotá no tiene alcalde. Así fue cómo le robaron la camioneta a @Anitavelez9 en Normandía. Que miedo y que zozobra tan grande vivir en mi Bogotá 😥 pic.twitter.com/SRt6QpXRZ8 — Paola Echeverría (@SoyPaoEcheverry) November 24, 2025