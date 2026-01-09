Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
TORMENTA NEGRA EN COLOMBIA
PRECIO DEL ARRIENDO 2026
¿ELECTRODOMÉSTICOS CON ORO?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Petro sin visa para EE. UU.: ¿cómo viajará tras la invitación de Donald Trump?

Petro sin visa para EE. UU.: ¿cómo viajará tras la invitación de Donald Trump?

Tras la invitación de Donald Trump a la Casa Blanca, usuarios en redes sociales recordaron que el presidente colombiano tiene la visa suspendida.

Las alternativas de Petro para ir a Estados Unidos
Petro sin visa para EE. UU.: ¿cómo viajará tras la invitación de Donald Trump?, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

La conversación telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, junto con la posterior invitación del mandatario estadounidense para reunirse en la Casa Blanca, se produjo después de varios días de extrema tensión por la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero. Este acercamiento generó un parte de tranquilidad sobre la relación bilateral entre ambos países.

Cabe recordar que el 7 de enero Trump compartió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó: “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia están coordinando los detalles del encuentro. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”

Petro sin visa para EE. UU.: ¿cómo viajará tras la invitación de Donald Trump?
Petro sin visa para EE. UU.: ¿cómo viajará tras la invitación de Donald Trump?
Foto: imagen tomada de @realDonaldTrump

Sin embargo, pese a que esta invitación, el viaje todavía no se encuentra definido; debido a que en estos momentos todavía no se ha informado una fecha oficial, ni cómo será la reunión, además si esta se tratará de una visita de Estado o de un encuentro bilateral de carácter político.

Puedes leer: Donald Trump hace dura advertencia a México sobre ataques por tierra, ¿adiós a carteles?

Así mismo, toca recordar que Petro no cuenta con visa que le permita viajar a Estados Unidos desde el pasado mes de septiembre del 2025 cuando este documento fue cáncelado, además de que sigue siendo parte de la Lista Clinton junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti y la primera dama, Verónica Alcocer.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Gustavo Petro, presidente de Colombia
    Gustavo Petro comparte un trino de la reconciliación con Donald Trump
    Foto: Instagram de Gustavo Petro
    Nación

    Petro comparte imagen con IA para hablar de reconciliación con Trump; ¿hubo acercamiento?

  2. Víctor Mijares, politólogo y profesor de la Universidad de los Andes
    El politólogo Víctor Mijares, analiza la política venezolana
    Foto: generada por ImageFX, uniandes
    Sociedad

    Trump pone el foco en Venezuela con una 'inyección' millonaria de capital de EE. UU.

¿Cómo puede viajar Petro a EE.UU. sin visa?

Cuando un jefe de Estado recibe una invitación oficial, existen canales diplomáticos para tramitar autorizaciones excepcionales que permitan su entrada, como acuerdos entre cancillerías o la expedición de una visa temporal.

Publicidad

Dichas limitaciones pueden resolverse cuando se trata de una visita de Estados coordinada entre los gobiernos. Sin embargo, estas decisiones se encuentran sujetas a lo que mencionan las autoridades de Estados Unidos encargadas en el tema de migración y seguridad.

Puedes leer: Revelan nuevos detalles de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro; otra fotografía

Por otro lado, Gustavo Petro cuenta con ciudadanía italiana, lo cual podría permitirle solicitar una autorización electrónica de viaje (ESTA) para ingresar a Estados Unidos sin visa tradicional, al tratarse de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente hizo seria predicción sobre el presidente de los Estados Unidos Donal Trump
    Mhoni Vidente hizo seria predicción sobre el presidente de los Estados Unidos Donal Trump
    /Fotos: captura de pantalla Youtube y Getty Images
    Internacional

    Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre presidente de EE.UU. Donald Trump; ¿morirá?

  2. Iván Cepeda se pronuncia por Nicolás Maduro
    Iván Cepeda habla de Nicolás Maduro
    Foto de AFP
    Nación

    Iván Cepeda se pronuncia frente a la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

Este es un permiso que se puede tramitar en línea y está dirigido a ciudadanos de países autorizados para viajes de turismo, negocios o tránsito. Donde dicho procedimiento se puede conseguir en pocas horas y tiene una validez de dos años o hasta que el pasaporte expire su vigencia.

La autorización electrónica de viaje, en caso de solicitarse, no equivale a un permiso automático de entrada a Estados Unidos. El ingreso final al país queda sujeto a la evaluación de las autoridades migratorias en el punto de llegada, que son las encargadas de autorizar o negar el acceso.

Publicidad

Mira también: La temida prisión federal donde está Nicolás Maduro; pasó Diddy y “El Chapo” Guzmán

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Venezuela