La conversación telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, junto con la posterior invitación del mandatario estadounidense para reunirse en la Casa Blanca, se produjo después de varios días de extrema tensión por la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero. Este acercamiento generó un parte de tranquilidad sobre la relación bilateral entre ambos países.

Cabe recordar que el 7 de enero Trump compartió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó: “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia están coordinando los detalles del encuentro. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”

Petro sin visa para EE. UU.: ¿cómo viajará tras la invitación de Donald Trump? Foto: imagen tomada de @realDonaldTrump

Sin embargo, pese a que esta invitación, el viaje todavía no se encuentra definido; debido a que en estos momentos todavía no se ha informado una fecha oficial, ni cómo será la reunión, además si esta se tratará de una visita de Estado o de un encuentro bilateral de carácter político.

Así mismo, toca recordar que Petro no cuenta con visa que le permita viajar a Estados Unidos desde el pasado mes de septiembre del 2025 cuando este documento fue cáncelado, además de que sigue siendo parte de la Lista Clinton junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti y la primera dama, Verónica Alcocer.

¿Cómo puede viajar Petro a EE.UU. sin visa?

Cuando un jefe de Estado recibe una invitación oficial, existen canales diplomáticos para tramitar autorizaciones excepcionales que permitan su entrada, como acuerdos entre cancillerías o la expedición de una visa temporal.

Dichas limitaciones pueden resolverse cuando se trata de una visita de Estados coordinada entre los gobiernos. Sin embargo, estas decisiones se encuentran sujetas a lo que mencionan las autoridades de Estados Unidos encargadas en el tema de migración y seguridad.

Por otro lado, Gustavo Petro cuenta con ciudadanía italiana, lo cual podría permitirle solicitar una autorización electrónica de viaje (ESTA) para ingresar a Estados Unidos sin visa tradicional, al tratarse de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Este es un permiso que se puede tramitar en línea y está dirigido a ciudadanos de países autorizados para viajes de turismo, negocios o tránsito. Donde dicho procedimiento se puede conseguir en pocas horas y tiene una validez de dos años o hasta que el pasaporte expire su vigencia.

La autorización electrónica de viaje, en caso de solicitarse, no equivale a un permiso automático de entrada a Estados Unidos. El ingreso final al país queda sujeto a la evaluación de las autoridades migratorias en el punto de llegada, que son las encargadas de autorizar o negar el acceso.

