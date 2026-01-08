Publicidad

Revelan nuevos detalles de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro; otra fotografía

Revelan nuevos detalles de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro; otra fotografía

A través de una nota se confirmó el interés del mandatario colombiano de hablar con el presidente de Estados Unidos, luego del intercambio de comentarios entre ambos.

Sale nueva fotografía antes de la llamada de Donald Trump y Petro
Revelan nuevos detalles de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro; otra fotografía, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

En una escena sin precedentes, el diario The New York Times reveló una fotografía que documenta el instante en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue notificado de una llamada urgente de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, antes de que el mandatario del país sudamericano se pronunciara en la Plaza de Bolívar.

La imagen, captada el 8 de enero de 2026, muestra a Trump sosteniendo una nota física en el Despacho Oval, un detalle que marca un punto de giro en la tensa relación diplomática entre Washington y Bogotá, esto tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero.

Puedes leer: Petro rompe el silencio y cuenta qué habló con Trump: "Voy a donde sea"

Mientras cuatro reporteros de The New York Times realizaban una extensa entrevista al mandatario estadounidense, un asistente de la Casa Blanca ingresó para entregar un breve papel. La nota, que Trump mostró a los periodistas presentes, rezaba textualmente: “Colombian President Gustavo Petro is calling for you”.

Recordemos que esta nota se da, durante un momento de incertidumbre que había debido al cruce de declaraciones que hubo entre Petro y Trump, donde este último lanzó duras advertencias a Colombia por el tráfico de drogas y tras la captura en Caracas del exlíder venezonano.

¿Qué ocurrió durante la llamada entre Donald Trump y Petro?

Así mismo, se conoció que el mandatario de Estados Unidos permitió que los periodistas permanecieran en la sala durante la conversación telefónica. Pero, no obstante, impuso la condición de que el contenido directo del diálogo no fuera publicado ni citado en ese momento.

Puedes leer: Parapsicólogo lanza predicción sobre los últimos meses de Gustavo Petro en el poder

Junto al mandatario también se encontraban figuras importantes en su administración, como el vicepresidente JD Vance, Marco Rubio.

La llamada se extendió por aproximadamente una hora y, según fuentes cercanas, fue determinante para enfriar cualquier amenaza inmediata de acción militar de Estados Unidos contra territorio colombiano. Tras colgar, Trump dictó un mensaje para sus redes sociales en el que confirmó que Petro lo había invitado a Washington para discutir la situación de las drogas.

Posteriormente, el presidente colombiano, en un discurso explicó que el tono de la charla fue necesario para restablecer canales formales de comunicación a través de la Cancillería y el Departamento de Estado. Así mismo, comentó que usó la conversación para presentar cifras reales sobre la lucha contra el narcotráfico en el país

Asimismo, defendió su postura crítica frente a las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, factores que previamente habían causado el retiro de su visado y su inclusión en la lista de la OFAC.

Mira también: La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro

