Sale a la luz la millonaria fortuna de Nicolás Maduro y lo que podría pasar con ella

Reportes internacionales han detallado los bienes y valores que se le atribuyen al exmandatario venezolano, incluyendo activos de alto costo.

Bienes de Nicolás Maduro
La fortuna de Nicolás Maduro
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 por fuerzas de Estados Unidos y su traslado a ese país para enfrentar cargos federales, aumentó el interés alrededor de la fortuna y bienes vinculados a su círculo personal.

La discusión incluye el valor de aviones privados, joyas y otras propiedades, así como las medidas que están tomando autoridades internacionales para evitar la fuga o uso indebido de esos activos.

¿Cuántos bienes tiene Nicolás Maduro y que se harán con ellos?

Según información publicada por el medio The Times of India , parte del patrimonio que es objeto de análisis incluye activos evaluados por distintos portales internacionales. Entre estos se mencionan:

  • Un jet privado valorado en aproximadamente US$ 13 millones, lo que equivaldría a unos 52.000 millones de pesos colombianos, si se toma como referencia un dólar cerca de 4.000 pesos colombianos. 
  • Una colección de relojes de marcas de lujo, entre ellos piezas Rolex, con algunos estimados individuales de hasta US$ 70.000 (aprox. 280 millones). 
  • El patrimonio personal de Maduro también esta estimado cerca de US$ 2 millones, y el de su esposa, la ex primera dama Cilia Flores, en alrededor de US$ 2,5 millones (aprox. 8.000 millones y 10.000 millones, respectivamente). 

Estos valores corresponden a estimaciones periodísticas y no han sido confirmados oficialmente por autoridades independientes. Las cifras se han difundido en medio de la cobertura sobre sanciones y medidas que enfrentan figuras vinculadas al antiguo régimen.

El gobierno de Suiza ordenó el congelamiento de cualquier activo que pueda estar relacionado con Maduro y personas asociadas, como medida preventiva para evitar la salida de esos recursos mientras se clarifican los procesos legales en curso.

Esta decisión fue tomada por el Consejo Federal Suizo el 5 de enero de 2026 y se mantendrá vigente por al menos cuatro años, de acuerdo con lo anunciado por autoridades helvéticas.

La congelación no afecta a miembros actuales del gobierno venezolano, pero impide que posibles bienes de Maduro y allegados se transfieran fuera del país europeo.

Suiza indicó que, si en futuros procedimientos judiciales se demuestra que fondos o activos tienen un origen ilícito, podrían destinarse al beneficio de la población venezolana.

En Estados Unidos, por otra parte, se han reportado incautaciones de bienes vinculados a Maduro por más de US$ 700 millones en procedimientos previos a su captura.

Estos activos incluyen, según autoridades estadounidenses, aeronaves, propiedades de alto valor, vehículos, joyas y efectivo, aunque las cifras son parte de acciones de decomiso más amplias que no siempre distinguen entre bienes personales y otros vinculados a redes de corrupción o crimen organizado.

El destino final de estos bienes dependerá de resultados judiciales y de las decisiones de tribunales en Estados Unidos, Suiza u otros países donde se encuentran activos vinculados a Maduro y su círculo.

