Salen a la luz nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: intentaron huir

Durante una reunión con legisladores, funcionarios del gobierno de Donald Trump detallaron cómo se produjo la captura de la pareja.

Salen a la luz nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: intentaron huir
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, movió el panorama mundial a pocos días de iniciado el año. Según informes de la administración de Donald Trump, la pareja presidencial resultó lesionada en un intento desesperado por evadir la detención el pasado sábado 3 de enero.

Se conoció que mediante una sesión informativa a puerta cerrada ante legisladores de EE. UU, indicaron que, al momento del arribo de las fuerzas especiales, Maduro y Flores intentaron ocultarse dentro de su complejo residencial. Sin embargo, en medio de la confusión, corrieron hacia una pesada puerta de acero, pero este era más bajo de lo normal.

Puedes leer: VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro

Tanto es así que al intentar cruzar con rapidez, ambos se golpearon la cabeza, lo que provocó las heridas reportadas inicialmente por la cadena CNN. Tras ser inmovilizados por operadores de la Fuerza Delta, recibieron primeros auxilios en el lugar antes de su traslado a territorio estadounidense.

Este lunes 5 de enero, la pareja compareció ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se evidenciaron los golpes de los dos; testigos presenciales y bocetos de la sala mostraron a Cilia Flores con vendajes en la cabeza, mientras que los reporteros notaron que Nicolás Maduro presentaba serias dificultades para sentarse.

¿Cuál va a ser el futuro de Nicolás Maduro y su esposa?

Durante la audiencia, la defensa de Flores calificó el procedimiento como un "secuestro" y aseguró que la ex primera dama sufrió "lesiones importantes", incluyendo la posibilidad de una fractura. Por ello, solicitó evaluaciones médicas. No obstante, funcionarios estadounidenses describieron las lesiones en la cabeza de Flores como "leves".

Puedes leer: Candidatos presidenciales comparten su postura sobre la captura de Nicolás Maduro

Así mismo, se conoció que durante este operativo no estuvo exento de violencia armada, tanto es así que hubo un intenso tiroteo entre los Delta Force y una fuerza de reacción rápida cubana que se encontraba apostada cerca del búnker de Maduro. Como resultado, varios soldados estadounidenses resultaron heridos, pero no hubo bajas.

Actualmente, Maduro y Flores permanecen recluidos en Nueva York, enfrentando cargos federales por narcotráfico, conspiración criminal y delitos con el uso de armas. Ante esta situación ambos se han declarado “no culpables” y se sabe que su próxima audiencia se llevará a cabo el próximo 17 de marzo.

Publicidad

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump ha sugerido que Venezuela podría entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense como parte del nuevo contexto político tras la caída del régimen.

Mira también: Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

