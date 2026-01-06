Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

Revelan cómo es el espacio y rutina cotidiana del líder venezolano en la cárcel federal tras su captura.

Nicolás Maduro
Así luce la celda en la que se encuentra recluído Nicolás Maduro
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Desde que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos, más allá de las implicaciones políticas y judiciales, también genera curiosidad las condiciones en las que permanece recluido en un centro federal de detención en ese país.

Periodistas y medios internacionales, difundieron descripciones y fotos que muestran cómo sería la celda y la rutina diaria del líder venezolano mientras espera su proceso judicial en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York.

Puedes leer: Arrestan a mujer en plena entrevista en vivo tras protestar por captura de Nicolás Maduro

¿Cómo es la celda en la que se encuentra recluído Nicolás Maduro?

Según se observa en las imágenes y los informes de medios internacionales, la celda en la que estaría recluido Maduro es de espacio reducido, aproximadamente dos metros por tres metros, diseñada para limitar la movilidad del interno.

En su interior hay una litera de acero con un colchón delgado, un escritorio metálico soldado a la pared y un conjunto de inodoro y lavamanos de acero inoxidable.

La iluminación es principalmente con luces fluorescentes, que permanecen encendidas durante gran parte del día y la noche, aunque en ocasiones se atenúan, práctica que puede afectar el ritmo de sueño de las personas en ese tipo de instalaciones.

Por otra parte, su jornada en el MDC comienza temprano, alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando los guardias revisan las celdas para verificar la presencia de los reclusos.

La comida se entrega a través de una ranura en la puerta, conocida como slot, y el menú suele ser básico, con platos fríos y de bajo valor nutricional, según lo descrito por quienes conocen el funcionamiento de la prisión.

El acceso a duchas no es diario y, en muchos casos, está programado para permitir el uso del baño tres veces por semana bajo supervisión del personal. La recreación se limita a cerca de una hora al día fuera de la celda, pero no en patios abiertos tradicionales, sino en espacios interiores con poca exposición al aire libre.

Puedes ver: Ella es Delcy Rodríguez, mujer que asumió el mando de Venezuela, ¿herencia del 'chavismo'?

Las comunicaciones con el exterior están estrictamente controladas. Las llamadas telefónicas son limitadas y monitoreadas, y en casos de alta seguridad, pueden aplicarse medidas adicionales que restringen aún más el contacto con familiares o personas fuera del sistema judicial.

Las visitas también son severamente restringidas, autorizadas bajo supervisión y sin contacto físico directo.

Además, exreclusos describen el centro como un lugar muy ruidoso, con el constante golpe de puertas metálicas, gritos de otros internos filtrándose por conductos y ecos que generan un ambiente de estrés psicológico, incluso cuando el recluso pasa gran parte del tiempo solo.

En instalaciones como el MDC, especialmente con internos de alto perfil, se aplican protocolos estrictos que incluyen vigilancia permanente las 24 horas. Esta supervisión busca prevenir conflictos, autolesiones o ataques de otros reclusos, lo que implica que el interno, aunque aislado socialmente, nunca esté completamente sin vigilancia.

Las descripciones provenientes de periodistas y exmiembros del sistema penitenciario permiten entender las condiciones de reclusión combinan elementos de seguridad, control y restricción de contactos, características comunes en prisiones federales de alto nivel en Estados Unidos.

Este abordaje detallado de la celda y la rutina diaria ofrece un panorama más claro de cómo es la vida de Maduro mientras enfrenta un proceso judicial en territorio estadounidense, en medio de un contexto de gran atención mediática y política.

Mira también: Nicolás Maduro se declara inocente en la corte de Nueva York tras ser capturado por EE. UU.

