Primeras imágenes de Nicolás Maduro ante un juez; cara a cara con la justicia

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro frente a la justicia de Estados Unidos no llegaron en fotografías ni en video. Como ocurre en audiencias de alto perfil, el momento quedó plasmado en bocetos judiciales que, horas después de la sesión, comenzaron a circular y a captar la atención internacional.

Los dibujos corresponden a la primera comparecencia del exmandatario venezolano ante un tribunal federal de Nueva York, tras su captura en Caracas mediante una operación militar liderada por Estados Unidos. En ellos se observa un escenario sobrio, controlado y cargado de tensión, donde cada gesto quedó registrado por el ilustrador autorizado en la sala.

Uno de los bocetos muestra a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, sentados frente al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, en la corte ubicada en Manhattan. Ambos aparecen acompañados de sus abogados defensores, Mark Donnelly y Andrés Sánchez.

En la ilustración, Maduro viste una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisión. Lleva puestos unos auriculares negros, que habrían sido utilizados para seguir la traducción simultánea durante la audiencia. Cilia Flores, por su parte, aparece con una vestimenta similar, combinando tonos azul marino y naranja, también equipada con audífonos.

¿Por qué hacen bocetos de los capturados?

Estos bocetos se convirtieron en el único registro visual del inicio formal del proceso judicial, ya que en este tipo de audiencias no está permitido el ingreso de cámaras ni dispositivos de grabación. La medida busca mantener el orden, evitar distracciones y reforzar los protocolos de seguridad dentro del tribunal.

Durante la sesión, el juez Hellerstein pidió a Maduro que se identificara. El exmandatario respondió presentándose como el “presidente de la República de Venezuela” y aseguró estar “secuestrado”. Al intentar extender su declaración, fue interrumpido por el juez, quien le aclaró que solo estaba solicitando su identidad y que más adelante habría espacio para otros planteamientos.

Finalmente, Maduro confirmó su nombre completo, Nicolás Maduro Moros, y se declaró inocente de todos los cargos. En español, con apoyo de un intérprete, afirmó: “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”.

El juez le indicó que tenía el documento de acusación disponible y le preguntó si deseaba que se lo leyeran en voz alta. Maduro respondió que prefería revisarlo personalmente, señalando que era la primera vez que tenía acceso a ese escrito.

Luego fue el turno de Cilia Flores, quien también se presentó en español como “la primera dama de la República de Venezuela” y se declaró completamente inocente ante la corte.

Un periodista de The New York Times, presente en la sala, describió el momento como un choque inmediato con la dinámica del tribunal. Según su relato, Maduro parecía dispuesto a hacer una declaración amplia sobre su situación, pero debió ajustarse a las reglas estrictas del proceso, donde el juez marca el ritmo y los límites de cada intervención.