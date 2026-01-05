El llamado de auxilio en bombardeo donde falleció colombiana: “No sé qué pasa”

La madrugada del 3 de enero quedó marcada por el miedo y la confusión en una zona residencial del municipio de El Hatillo, en el estado Miranda, Venezuela. En medio de un operativo militar que incluyó el uso de misiles, perdió la vida Yohana Rodríguez Sierra, una colombiana de 45 años, oriunda de Cartagena, quien se encontraba descansando en su vivienda junto a su hija.

El ataque ocurrió cerca de la 1:00 de la mañana. Según el relato de sus familiares, Yohana y su hija Ana Corina Morales Sierra, de 22 años, dormían cuando una fuerte explosión las despertó abruptamente.

Sin entender lo que sucedía, ambas salieron hacia el patio de la casa buscando resguardo, sin saber que en cuestión de segundos su vida cambiaría para siempre.

Fue en ese momento cuando un proyectil impactó la zona cercana a la vivienda. Yohana recibió el golpe por la espalda y falleció de manera inmediata. Su hija, aunque resultó herida, logró sobrevivir y, en medio del caos, tomó su celular para pedir ayuda a sus familiares en Colombia.

“Nos están atacando, ya mi mamá está muerta. No sé qué está pasando”, alcanzó a decir Ana Corina en una llamada desesperada a sus parientes en Bayunca, corregimiento de Cartagena.

Ana Frías, prima de Yohana, fue una de las personas que recibió la llamada. Desde Colombia, poco podían hacer más allá de intentar entender lo ocurrido y mantenerse atentos a cualquier información sobre el estado de salud de la joven. Con el paso de las horas se confirmó que Ana Corina estaba recibiendo atención médica y se encontraba en proceso de recuperación.

Yohana Rodríguez, colombiana, planeaba regresar a Colombia

¿Quién era Yohana Rodríguez, colombiana fallecida en Venezuela?

Yohana Rodríguez era madre cabeza de hogar y había construido su vida en Venezuela trabajando de manera constante para sostener a sus hijos. Durante años se dedicó a la comercialización de productos entre Colombia y el país vecino, manteniendo siempre un vínculo cercano con su familia en San Jacinto, Clemencia y Bayunca.

Uno de los aspectos que más golpea a sus seres queridos es que Yohana tenía planes claros de regresar a Colombia. Desde diciembre había comprado tiquetes para viajar en febrero junto a su hija. Querían reencontrarse con su familia, celebrar logros recientes y pasar tiempo juntos después de dos años sin poder viajar por la situación diplomática.

Las maletas estaban listas. El viaje solo había sido aplazado, no cancelado. Hoy, ese regreso ya no será posible.

A la pérdida se suma otra dificultad: la familia no podrá despedirse de ella de manera presencial. Debido a las condiciones del fallecimiento y a las restricciones actuales, el cuerpo no podrá ser trasladado a Colombia. Sus hijos, uno residente en España y otro en Cali, tampoco han podido desplazarse a Venezuela.

Mientras Ana Corina continúa su recuperación, la familia intenta asimilar lo ocurrido. Desde distintos puntos de Colombia, recuerdan a Yohana como una mujer trabajadora, dedicada y profundamente familiar, cuya vida quedó truncada en una madrugada que jamás olvidarán.