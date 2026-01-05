Nicolás Maduro rinde sus primeras declaraciones ante tribunal de Nueva York

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes 5 de enero de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Tras su reciente captura en Caracas durante una intervención militar de Estados Unidos, el pasado sábado ante esto el exlíder de venezuela entregó declaraciones que dejaron a todos atónitos.

Durante su primera audiencia en Manhattan, Maduro se dirigió al juez Alvin Hellerstein con palabras contundentes: "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas". Mientras se encontraba vistiendo una camiseta negra y utilizaba auriculares para la traducción simultánea, donde también rechazó tajantemente las acusaciones en su contra, afirmando ser un "hombre decente".

En la misma diligencia, Maduro se declaró "no culpable" de los cargos de narcoterrorismo que le imputa la justicia estadounidense. Su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada y permanece recluida junto a él en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, siguió sus pasos declarándose "completamente inocente”. Siendo esto, la primera declaración oficial del exlíder de venezuela tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas.



¿Cuáles son los cargos que tiene en su contra Nicolás Maduro?

El tribunal de Nueva York ha imputado a Maduro cuatro cargos principales de extrema gravedad:

1. Conspiración para importar dorgas a los Estados Unidos.

2. Posesión de armas de guerra y artefactos destructivos.

3. Conspiración narcoterrorista.

4. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Para hacer frente a este proceso, Maduro cuenta con la representación legal de Barry Pollack, un experimentado abogado litigante conocido por haber defendido al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. A pesar de la gravedad de la acusación, el mandatario mencionó haber conversado solo parcialmente con su abogado y admitió no haber leído la acusación en su totalidad.

La llegada de Maduro al tribunal estuvo marcada por un estricto operativo de seguridad que incluyó apoyo aéreo y un convoy escoltado por agentes de la DEA. Según informes, el exmandatario presentó dificultades para movilizarse y requirió asistencia de funcionarios para ingresar al recinto.

Mientras la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, advirtió que los acusados enfrentarán "la ira de la justicia estadounidense", el gobierno de Caracas y aliados internacionales como Rusia han calificado el acto como una "gravísima agresión militar" y un secuestro.

