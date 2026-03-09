Temblor de magnitud 4.7 se siente con fuerza en Colombia este 9 de marzo

Un temblor se registró durante la tarde de este lunes 9 de marzo en el occidente de Colombia. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una magnitud de 4.7 y se presentó cerca del municipio de El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca.

El reporte oficial indica que el temblor ocurrió a las 5:11 de la tarde . La información preliminar fue publicada por la entidad encargada del monitoreo sísmico en el país, que detalló que el movimiento tuvo una profundidad de 91 kilómetros, lo que se considera un sismo de profundidad intermedia.

Puedes leer: VIDEO: Streamer se da cuenta 10 segundos antes de desatarse terremoto en Japón



Municipios donde se sintió el movimiento

El reporte también indicó cuáles fueron los municipios más cercanos al punto donde se registró el temblor. Entre ellos aparecen Argelia, en el Valle del Cauca, a solo 5 kilómetros, así como El Cairo, ubicado a aproximadamente 7 kilómetros del epicentro.

Otro de los municipios cercanos es San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que se encuentra a unos 19 kilómetros del punto donde se originó el movimiento.

Debido a la cercanía con estas poblaciones, varias personas en la región indicaron haber percibido el temblor durante la tarde. En algunos casos, el movimiento fue descrito como breve pero perceptible.



Reacciones en redes sociales

Minutos después de que se registrara el sismo, usuarios comenzaron a compartir mensajes en redes sociales contando que habían sentido el movimiento.

Publicidad

Algunas publicaciones señalaban que el temblor se percibió en municipios cercanos del Valle del Cauca y en zonas del Eje Cafetero. Otros internautas comentaron que sintieron una leve vibración en sus viviendas o lugares de trabajo.

Las redes sociales suelen convertirse en uno de los primeros espacios donde las personas reportan este tipo de eventos, mientras esperan la confirmación oficial por parte de las entidades encargadas del monitoreo sísmico.

Publicidad

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos

El Servicio Geológico Colombiano también cuenta con una herramienta digital donde los ciudadanos pueden reportar si sintieron un sismo, lo que permite recopilar información sobre cómo se percibió el evento en distintas regiones.

Tras el movimiento registrado durante la tarde, autoridades locales y organismos de gestión del riesgo indicaron que no se han reportado personas afectadas ni situaciones de emergencia relacionadas con el temblor.

Recomendaciones clave ante un temblor: cómo actuar de forma segura

Y puedo complementar con 4-5 párrafos breves explicando medidas prácticas:

