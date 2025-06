Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos

Este domingo 8 de junio,un temblor sorprendió a Bogotá y a varias zonas del centro del país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró a las 8:08 de la mañana, alcanzando una magnitud de 6.5 y con una profundidad menor a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en el municipio de Paratebueno, en Cundinamarca, lo que explica su fuerte impacto en la capital.

Como es habitual en estos casos, muchos ciudadanos acudieron a redes sociales para contar que vivieron momentos de pánico en sus casas debido al fuerte sismo. Según el SGC, después del primer temblor se produjeron varias réplicas: una a las 8:20 a.m. de magnitud 4.0, otra a las 8:37 a.m. con una magnitud de 4.5, y una más a las 9:00 a.m. de magnitud 3.8.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló en un informe preliminar que, afortunadamente, no se han reportado víctimas mortales. No obstante, sí hubo daños estructurales en Paratebueno y en otras localidades cercanas.

En su cuenta de X, Rey escribió:

“En la inspección de Maya, en Paratebueno, se reporta un daño severo en la vía que comunica a Villavicencio con Yopal. En el municipio de Sibaté, la iglesia principal presenta grietas y debilitamiento en su estructura, por lo que fue evacuada y suspendidas las actividades religiosas. En Medina, una iglesia también sufrió afectaciones por desprendimiento de materiales. Se han interrumpido los servicios litúrgicos y se ha señalizado el atrio para evitar posibles accidentes.”

Qué hacer durante un sismo, según el SGC:

Si estás en un edificio con diseño sismorresistente, ubícate cerca de columnas, bajo un escritorio o en zonas seguras marcadas. Evita estar cerca de vidrios o objetos que puedan caer.

bajo un escritorio o en zonas seguras marcadas. Evita estar cerca de vidrios o objetos que puedan caer. Si estás en una construcción informal, intenta evacuar con precaución observando tu entorno para evitar peligros.

intenta evacuar con precaución observando tu entorno para evitar peligros. Nunca uses el ascensor.

No te pongas bajo los marcos de las puertas; pueden fallar estructuralmente durante el sismo.

pueden fallar estructuralmente durante el sismo. Si usas silla de ruedas, busca un lugar seguro junto a una columna, inmoviliza la silla y cúbrete la cabeza. Asegúrate de contar con un plan de evacuación en tu lugar de trabajo o estudio.

inmoviliza la silla y cúbrete la cabeza. Asegúrate de contar con un plan de evacuación en tu lugar de trabajo o estudio. Si estás en casa y es posible, abre la puerta principal y las de las habitaciones para evitar quedar atrapado.

y las de las habitaciones para evitar quedar atrapado. Si estás acostado y no puedes moverte a un sitio seguro , permanece en la cama y cúbrete la cabeza con los brazos o una almohada.

, permanece en la cama y cúbrete la cabeza con los brazos o una almohada. En la calle, aléjate de postes, cables y fachadas. Dirígete al centro de la vía con precaución respecto a los vehículos, ya que los conductores podrían no haber notado el temblor.

Dirígete al centro de la vía con precaución respecto a los vehículos, ya que los conductores podrían no haber notado el temblor. Si vas manejando, reduce la velocidad y, si puedes, detente en un lugar alejado de estructuras que puedan caer como postes o vallas publicitarias.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-06-08, 08:08 hora local Magnitud 6.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/aFfmNVD2ZH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 8, 2025

Publicidad

Qué hacer después de un sismo, según el SGC:

Verifica si tú, tus familiares o personas cercanas están bien. Ayuda si puedes, pero solo a quienes estén en la superficie.

Ayuda si puedes, pero solo a quienes estén en la superficie. Si estás en casa y el sismo fue fuerte, corta el suministro de gas, agua y electricidad. Si hueles gas, no enciendas interruptores ni fósforos, abre ventanas y contacta a los bomberos.

Si hueles gas, no enciendas interruptores ni fósforos, abre ventanas y contacta a los bomberos. Revisa tu vivienda en busca de daños serios como grietas en muros, columnas, techos o el terreno alrededor.

Si hay personas atrapadas bajo los escombros, no intentes rescatarlas por tu cuenta; espera a los organismos de socorro.

espera a los organismos de socorro. Mantente informado por medios oficiales, especialmente radio, para conocer la situación y las instrucciones de las autoridades.

Mira también: TEMBLOR 6.5 con epicentro en Paratebueno, COLOMBIA | Videos impactantes