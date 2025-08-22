Así suena la versión al portugués de la canción "Corazón partío" de Alejandro Sanz

En 1997, Alejandro Sanz lanzaba Más, el disco que marcaría un antes y un después en su carrera. Su segundo sencillo, “Corazón partío”, permaneció durante semanas en los primeros puestos de países como España, México y Argentina.

Casi tres décadas después, el tema vuelve a ser tendencia a nivel global gracias a una adaptación brasileña del grupo Menos é Mais integrado por Eduardo “Duzão”, Gustavo Goes, Paulinho Félix y Ramon Alvarenga que transformó la balada original en un éxito de pagode.



La versión, titulada “Coração partido”, es actualmente la canción más escuchada en Brasil según el ranking de Pro-Música. Solo en Spotify supera las 300 millones de reproducciones desde su estreno en agosto de 2024.

Sin embargo, esta no es la primera conexión del tema con Brasil: en los años 90 formó parte de la banda sonora de la telenovela Torre de Babel, y en 2007 Alejandro Sanz la cantó junto a Ivete Sangalo en el álbum en vivo Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã.

El responsable de la nueva versión es Ricardus, un joven compositor de 27 años que escribió la letra en apenas 40 minutos, inspirado por un desamor. A diferencia de la original, cargada de nostalgia, esta adopta un tono más desafiante.

"Ahora no te quiero ni pintada de oro, no voy a sentir pena de verte sufriendo”, dice su estribillo. Para el autor, la fuerza del mensaje radica en esa sensación de victoria después del dolor: “La gente la canta con ganas porque expresa algo que muchos quieren gritar”, explicó a El País.

Antes de lanzarla, la banda necesitaba la aprobación de Alejandro Sanz. Tras contactar con Universal Music, recibieron luz verde, y el propio artista celebró el éxito en sus redes sociales.

“Por primera vez en la historia musical digital, un pagode es número 1 en Brasil. ‘Corazón Partío’, interpretado por @grupomenosemais, lo ha conseguido”, escribió en Instagram en octubre.



¿Quiénes son Menos é Mais?

Esta agrupación brasileña nació en Brasilia en 2016 y se ha posicionado como un fenómeno del pagode. Su propuesta mezcla versiones de clásicos con temas propios, lo que les ha permitido conquistar audiencias muy diversas.

Actualmente suman más de 4.600 millones de reproducciones en YouTube, y proyectos como Churrasquinho Menos é Mais (2019) o el álbum Confia (2022) han logrado figurar entre los más escuchados en Spotify.

