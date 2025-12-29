Bajonazo a trabajadores que ganan salario mínimo; varios no recibirán auxilio de transporte

El salario mínimo para 2026 en Colombia ya es un hecho. Luego de varias semanas de negociaciones sin acuerdo entre empresarios y centrales obreras, el presidente Gustavo Petro anunció que el incremento será del 23,7%, una decisión tomada por decreto y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero. El anuncio se realizó el lunes 29 de diciembre y marca uno de los aumentos más altos de los últimos años.

Con esta decisión, el salario mínimo legal mensual quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte fue establecido en $249.095, lo que da como resultado un ingreso total de $2.000.000 para los trabajadores que tienen derecho a este subsidio. El Gobierno explicó que la medida se adoptó tras no lograrse consenso en la mesa de concertación salarial, tal como lo permite la Ley 278 de 1996.

Puedes leer: Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026



Desde el Ejecutivo se señaló que el aumento busca fortalecer el ingreso de los hogares y responder al impacto que han tenido los costos de vida. Durante su intervención, el presidente insistió en que el ajuste no debe trasladarse a los precios al consumidor y que el objetivo es dinamizar la economía a partir de un mayor consumo interno.

Auxilio de transporte sube 23,7%: este sería el nuevo valor tras anuncio oficial /Foto: AFP

Publicidad

Bajonazo a trabajadores que ganan salario mínimo; estos son los que no recibirán auxilio de transporte

Con el decreto ya firmado, el salario mínimo base para 2026 quedó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095. Esto significa que el trabajador que devenga el mínimo y cumple con los requisitos legales recibirá exactamente $2.000.000 mensuales.

El auxilio de transporte, como lo establece la ley, aplica únicamente para quienes ganan hasta dos salarios mínimos y no cuentan con transporte suministrado por su empleador. Este beneficio busca cubrir los gastos diarios de movilización hacia el lugar de trabajo, un rubro que sigue siendo clave en el presupuesto de millones de familias.

Publicidad

El Gobierno reiteró que el aumento se hará efectivo desde el primer día del año y que las empresas deberán ajustar sus nóminas conforme a lo estipulado en el decreto presidencial.

Puedes leer: Confirmado: salario mínimo aumenta más del 23% en 2026; este es el valor en Colombia

Aunque el salario mínimo para 2026 llega con una cifra que ilusiona a miles de trabajadores, no todos recibirán el auxilio de transporte. La ley contempla varias excepciones que dejan por fuera a ciertos grupos, aun cuando devenguen el salario mínimo.

Uno de los principales casos es el de quienes viven en su lugar de trabajo. Aquí entran labores como cuidadores de fincas, mayordomos rurales, vigilantes internos, administradores de predios y trabajadores que residen permanentemente en el sitio donde prestan el servicio. Al no requerir desplazamiento diario, el auxilio no se entrega.

Tampoco recibirán este beneficio quienes se desempeñan bajo modalidades de teletrabajo o trabajo en casa, ya que no deben movilizarse físicamente hasta una sede laboral. En estos casos, el subsidio de transporte no aplica, sin importar que el salario sea el mínimo legal.

Publicidad

Otro grupo excluido es el de los trabajadores que se movilizan en rutas suministradas por la empresa, así como aquellos a quienes el empleador les cubre directamente el transporte. A esto se suman algunos contratos especiales, aprendices y ciertas modalidades temporales, donde el auxilio no está contemplado.

En resumen, aunque el salario mínimo sube con fuerza en 2026, el auxilio de transporte seguirá aplicando solo para quienes cumplan estrictamente con los requisitos definidos por la ley.