Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026

Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026

Conoce los apoyos sociales disponibles en 2026 para usuarios del Sisbén, desde ayuda económica hasta beneficios en vivienda, transporte y documentos.

Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026
Subsidios a los que puedes acceder con el puntaje de Sisbén 2026
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

El Sisbén continúa siendo una herramienta clave para que miles de personas en Colombia accedan a subsidios y apoyos sociales vinculados con programas del Estado.

A través de este sistema de clasificación socioeconómica, las autoridades determinan qué ayudas están disponibles según el nivel de vulnerabilidad o capacidad de generación de ingresos de cada hogar.

Lee también: Filtran borrador con histórico aumento al salario mínimo 2026, ¿graves consecuencias?

El Sisbén agrupa a las personas en cuatro categorías principales:

  • Grupo A: población en pobreza extrema (A1 a A5).
  • Grupo B: población en pobreza moderada (B1 a B7).
  • Grupo C: población vulnerable (C1 a C18).
  • Grupo D: población no pobre y no vulnerable (D1 a D21).

Estas clasificaciones ayudan a determinar qué subsidios y beneficios puede solicitar cada persona o familia durante el 2026. Para mantener o acceder a estos apoyos, es importante que los datos del Sisbén estén actualizados en el portal oficial o mediante la solicitud de encuesta ante personal autorizado.

Subsidios disponibles en 2026 según grupo del Sisbén

1. Apoyos para adultos mayores: los programas como Colombia Mayor y Pilar Solidario están dirigidos a adultos mayores de los grupos A, B y parte de C, con el objetivo de brindar una ayuda económica para su sustento.

2. Transferencias económicas: los hogares ubicados en los grupos A y B pueden acceder a beneficios como:

  • Devolución del IVA, para aliviar los gastos básicos.
  • Renta Ciudadana, que entrega recursos a familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
    También existe el Ingreso Mínimo Garantizado en ciudades como Bogotá, que ofrece asistencia a usuarios de estos grupos.

Puedes ver: Las mejores 5 universidades de Colombia para estudiar en el 2026; hay una pública

3. Subsidios de vivienda: las personas que cumplan con ciertos requisitos pueden aplicar a programas de vivienda que facilitan la compra de una casa propia o el acceso a subsidios de crédito. Estos beneficios se enfocan en hogares vulnerables y buscan aliviar la carga financiera al adquirir vivienda.

4. Documentos y trámites gratuitos: usuarios de los grupos A y B pueden tramitar gratuitamente documentos como cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, certificaciones y otros documentos necesarios para realizar trámites personales o acceder a otros servicios.

5. Beneficios de transporte: quienes están en el Sisbén también pueden aplicar a beneficios de transporte, como subsidios o tarifas especiales para sistemas de transporte público en varias ciudades, incluyendo apoyos en servicios como TransMilenio en Bogotá.

¿Cómo actualizar sus datos en el Sisbén?

Para continuar accediendo a estos programas, los usuarios deben revisar y actualizar su información en el portal oficial del Sisbén o solicitar una nueva encuesta si hubo cambios en sus condiciones de vida. El proceso no tiene costo y puede tardar algunos días en procesarse.

Estar bien clasificado dentro del Sisbén y mantener los datos actualizados puede marcar la diferencia para acceder a subsidios que apoyan la economía familiar, la educación, la salud, la vivienda y otros aspectos esenciales del bienestar social durante el 2026.

