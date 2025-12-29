Subsidios a los que podrás acceder si estás en estos grupos del Sisbén en 2026

El Sisbén continúa siendo una herramienta clave para que miles de personas en Colombia accedan a subsidios y apoyos sociales vinculados con programas del Estado.

A través de este sistema de clasificación socioeconómica, las autoridades determinan qué ayudas están disponibles según el nivel de vulnerabilidad o capacidad de generación de ingresos de cada hogar.

El Sisbén agrupa a las personas en cuatro categorías principales:



Grupo A: población en pobreza extrema (A1 a A5).

población en (A1 a A5). Grupo B: población en pobreza moderada (B1 a B7).

población en (B1 a B7). Grupo C: población vulnerable (C1 a C18).

población (C1 a C18). Grupo D: población no pobre y no vulnerable (D1 a D21).

Estas clasificaciones ayudan a determinar qué subsidios y beneficios puede solicitar cada persona o familia durante el 2026. Para mantener o acceder a estos apoyos, es importante que los datos del Sisbén estén actualizados en el portal oficial o mediante la solicitud de encuesta ante personal autorizado.



Subsidios disponibles en 2026 según grupo del Sisbén

1. Apoyos para adultos mayores: los programas como Colombia Mayor y Pilar Solidario están dirigidos a adultos mayores de los grupos A, B y parte de C, con el objetivo de brindar una ayuda económica para su sustento.

2. Transferencias económicas: los hogares ubicados en los grupos A y B pueden acceder a beneficios como:



Devolución del IVA , para aliviar los gastos básicos.

, para aliviar los gastos básicos. Renta Ciudadana, que entrega recursos a familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

También existe el Ingreso Mínimo Garantizado en ciudades como Bogotá, que ofrece asistencia a usuarios de estos grupos.

3. Subsidios de vivienda: las personas que cumplan con ciertos requisitos pueden aplicar a programas de vivienda que facilitan la compra de una casa propia o el acceso a subsidios de crédito. Estos beneficios se enfocan en hogares vulnerables y buscan aliviar la carga financiera al adquirir vivienda.

4. Documentos y trámites gratuitos: usuarios de los grupos A y B pueden tramitar gratuitamente documentos como cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, certificaciones y otros documentos necesarios para realizar trámites personales o acceder a otros servicios.

5. Beneficios de transporte: quienes están en el Sisbén también pueden aplicar a beneficios de transporte, como subsidios o tarifas especiales para sistemas de transporte público en varias ciudades, incluyendo apoyos en servicios como TransMilenio en Bogotá.

¿Cómo actualizar sus datos en el Sisbén?

Para continuar accediendo a estos programas, los usuarios deben revisar y actualizar su información en el portal oficial del Sisbén o solicitar una nueva encuesta si hubo cambios en sus condiciones de vida. El proceso no tiene costo y puede tardar algunos días en procesarse.

Estar bien clasificado dentro del Sisbén y mantener los datos actualizados puede marcar la diferencia para acceder a subsidios que apoyan la economía familiar, la educación, la salud, la vivienda y otros aspectos esenciales del bienestar social durante el 2026.