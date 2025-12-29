Publicidad

Elecciones 2026: conoce cómo inscribir tu cédula para el proceso electoral

Elecciones 2026: conoce cómo inscribir tu cédula para el proceso electoral

La Registraduría Nacional habilitó varios puntos de inscripción de cédulas de cara a las próximas elecciones en el país. Conoce cómo realizar el procedimiento a tiempo.

Paso a paso para inscribir tu cédula
Elecciones 2026: conoce cómo inscribir tu cédula para el proceso electoral
Foto: imagen tomada de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Uno de los primeros pasos para participar en las elecciones de 2026 y ejercer el derecho al voto es verificar el puesto de votación o solicitar el cambio del lugar donde te corresponde, especialmente de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, ante esto la Registraduría Nacional del Estado y la Cancillería realizaron un amplió despliegue.

Se conoció que el trámite a la ciudadanía, la Registraduría Nacional habilitó más de 400 puntos de inscripción en todo el territorio nacional, como complemento a sus sedes tradicionales, dichos puntos estarán hasta el 31 de marzo de 2026, para elecciones presidenciales, mientras que para las de Congreso y consultas, la fecha límite es hasta este 8 de enero.

Puedes leer: Las mejores 5 universidades de Colombia para estudiar en el 2026; hay una pública

De igual forma, se conoció que en Bogotá, las autoridades habilitaron un mapa, esto para que los ciudadanos se ubiquen y encuentren el punto más cercano. Además de mencionar que el trámite se puede realizar de lunes a sábado en horarios entre 8:00 am y 5:00 pm, o 11:00 a.m. y 8:00 p.m., dependiendo del punto de atención.

Sumado a esto, para inscribirse, el ciudadano debe presentar su cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en formato físico o desde el dispositivo móvil, así mismo, la entidad destacó que este proceso es totalmente gratuito y no requiere intermediarios.

¿Quiénes deben inscribir su cédula?

La Registraduría mencionó que no todas las personas deben registrar su cédula, sino afirmó que este procedimiento se encuentra para cierto grupo de personas:

  • Personas que cambiaron su lugar de residencia
  • Ciudadanos que regresaron al país de forma permanente
  • Aquellos que obtuvieron su cédula antes de 1988 y no hacen parte del censo electoral

Por otro lado, los colombianos que se encuentran fuera del país, el proceso se realiza a través de los consulados y embajadas. La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano informó que quienes deseen fijar su lugar de votación en el exterior pueden inscribir su cédula de manera permanente y hasta dos meses antes de cada jornada electoral.

Puedes leer: Pico y Placa Regional de fin de año: así será el regreso a Bogotá en 2026

Mientras que la Cancillería mencionó que sólo el ciudadano podrá votar en el consulado donde haya realizado dicha inscripción y este documento ya se encuentra inscrito, no es necesario repetir el procedimiento para las elecciones 2026.

Recordemos que la inscripción de la cédula permite que el ciudadano vote cerca de su lugar de residencia actual, así mismo, reduce la congestión en los puestos de votación y ayuda a una mejor organización del proceso electoral.

Así mismo, señaló la Registraduría algunas fechas importantes como el 31 de marzo de 2026, como el cierre definitivo para inscripción de cédulas, otra como el 15 de mayo, la cual es la designación de jurados de votación.

