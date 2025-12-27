Publicidad

Pico y Placa Regional de fin de año: así será el regreso a Bogotá en 2026

Pico y Placa Regional de fin de año: así será el regreso a Bogotá en 2026

Bogotá activa el Pico y Placa Regional en fin de año e inicios de 2026. Conoce horarios, fechas, excepciones y cómo funciona el plan éxodo para regresar a la ciudad.

Pico y Placa Regional 2026 en Bogotá:
Foto: x @SectorMovilidad
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Bogotá ya se prepara para uno de los momentos más exigentes del año en materia de movilidad. Con la llegada de las fiestas y el inicio de 2026, miles de vehículos comienzan a salir de la capital y otros tantos regresan tras encuentros familiares y viajes turísticos, ¿cómo funcionará el pico y placa?

Para evitar congestiones prolongadas y desórdenes viales, la ciudad vuelve a activar una de sus estrategias más conocidas: el Pico y Placa Regional, enmarcado dentro del Plan Éxodo.

Este esquema no es nuevo, pero para 2026 llega con ajustes y una operación clave en una de las fechas de mayor retorno vehicular del calendario. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó cómo funcionará la medida y qué deben tener en cuenta los conductores que planean ingresar a Bogotá durante esos días.

¿Qué es el Pico y Placa Regional y por qué se aplica?

El Pico y Placa Regional es una regulación especial que controla el ingreso de vehículos particulares a Bogotá en jornadas de alta demanda vial. A diferencia del pico y placa tradicional, que rige dentro de la ciudad entre semana, esta modalidad se enfoca exclusivamente en los principales accesos a la capital y se activa en fechas puntuales como festivos, puentes y retornos masivos.

La medida busca ordenar el flujo de carros, reducir los tiempos de espera en los corredores de entrada y evitar los tradicionales “trancones” que suelen extenderse por varias horas cuando miles de viajeros intentan ingresar al mismo tiempo.

Horarios y placas habilitadas

El esquema definido para esa fecha funcionará en dos franjas horarias claramente establecidas:

  • De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: podrán entrar los automóviles con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de estos horarios, el ingreso estará restringido, por lo que las autoridades recomiendan planear el viaje con anticipación y evitar llegar a los accesos de la ciudad en horas no habilitadas.

Pico y placa Semana Santa
Pico y placa Semana Santa
/Foto: Movilidad Bogotá

Corredores donde aplica la medida

El Pico y Placa Regional se implementa en los nueve principales corredores de entrada a Bogotá, entre ellos la Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 80, Calle 13, vía al Llano y la carrera Séptima. En estos puntos habrá señalización visible, agentes de tránsito y monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de la medida.

Como complemento al plan regional, la Alcaldía de Bogotá anunció excepciones temporales al pico y placa tradicional dentro de la ciudad. Con el objetivo de facilitar la salida y el retorno de viajeros, el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 no habrá restricción para vehículos particulares en la capital.

