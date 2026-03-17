Rompe el silencio La Jesuu, señalada de ratera en los 15 de hija de Andrea Valdiri

La creadora de contenido conocida como La Jesuu se convirtió en tendencia luego de que circularan versiones en las que se le señala por un presunto robo durante la celebración de los 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri.

La información comenzó a difundirse en publicaciones en redes sociales, donde se aseguraba que, junto a otra persona, habría retirado varios elementos de decoración del evento. Según esos contenidos, se trataría de centros de mesa que hacían parte del montaje de la fiesta.

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De acuerdo con lo que se difundió, la supuesta situación se habría detectado al momento de realizar el inventario posterior al evento, cuando se reportó la ausencia de algunos elementos decorativos.



¿Qué dijo La Jesuu tras las acusaciones en los 15 años de Isabella Valdiri?

Las publicaciones virales indicaban que al menos 15 centros de mesa no aparecieron tras la celebración, lo que generó sospechas que fueron atribuidas directamente a La Jesuu y otra creadora de contenido.

Son unas rateras. Se perdieron los centros de mesa en el quinceañero de La Valdiri y están acusando a La Jesuu y La Blanquita de habérselos llevado. La empresa de alquiler al momento de hacer el inventario se dio cuenta que faltaban 15 centros de mesa y al revisar las cámaras La Blanquita y La Jesuu llevaban encaletados lo que al parecer tenía un costo de 2 millones cada uno Decía el post

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Incluso, en algunos de esos mensajes se mencionaba un valor económico elevado de los elementos, lo que amplificó la conversación en plataformas digitales. Pese a la difusión de estas afirmaciones, no se presentaron pruebas verificadas ni reportes oficiales que respalden la acusación.

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Ante el crecimiento de la polémica, La Jesuu reaccionó desde sus redes sociales. La creadora compartió una captura de las publicaciones y respondió con un mensaje breve en tono irónico: “Jajajajaja, amo Facebook”.

Respuesta de La Jesuu a las acusaciones de presunto robo Foto: captura de redes sociales

Con esa respuesta, dejó ver su postura frente a las versiones que circulaban, sin ofrecer mayores detalles ni confirmar los hechos señalados.

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Su reacción se volvió viral y generó nuevas opiniones, tanto de quienes cuestionan la veracidad de la acusación como de quienes continúan replicando el contenido.

Sin embargo, estas versiones no cuentan con confirmación oficial por parte de los organizadores, la empresa encargada de la decoración ni de los involucrados en la logística del evento.

Por otro lado, la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri se posicionó como uno de los eventos más comentados en plataformas digitales. El nivel de producción, los invitados y los detalles del evento generaron conversación desde distintos ángulos.

Además de este caso, durante la celebración también se generaron otras situaciones que dieron lugar a conversación pública, lo que contribuyó a mantener el evento en el centro de atención durante varios días.

La Jesuu se pronunció de forma breve frente a los señalamientos, sin ampliar detalles sobre lo ocurrido. Por ahora, no se registran comunicados adicionales que permitan verificar o descartar las afirmaciones.

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