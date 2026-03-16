¿Saruma se reencontró con Isabella y Andrea Valdiri por la fiesta de 15?: “Los hijos unen”

El cumpleaños número 15 de Isabella Valdiri sigue dando de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por los lujos de la fiesta, sino por una imagen que encendió las especulaciones sobre un posible reencuentro familiar con Felipe Saruma.

La celebración organizada por Andrea Valdiri fue ampliamente comentada por su tamaño, producción y detalles extravagantes. Sin embargo, entre los miles de comentarios también surgió una pregunta insistente: ¿por qué Saruma no apareció en el evento, pese a haber tenido una relación cercana con las hijas de la bailarina durante su matrimonio?

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En medio de esa conversación comenzó a circular una fotografía que supuestamente mostraría a Saruma compartiendo con Andrea e Isabella después de la fiesta. La imagen se difundió principalmente en Facebook, donde varios usuarios aseguraban que el encuentro habría ocurrido durante un paseo posterior a la celebración.



La foto que desató rumores, ¿Saruma y Andrea Vadiri juntos?

En la imagen se observa a los tres aparentemente en un río, sonriendo y sosteniendo una olla de sopa, como si estuvieran en un momento familiar relajado. El texto que acompañaba la publicación afirmaba que el creador de contenido habría asistido al “desenguayabe” de los quince años, insinuando que se trató de una reunión íntima tras la gran fiesta.

El mensaje también destacaba una frase que se volvió viral: “Los hijos unen familias”, sugiriendo que, pese a los cambios en la vida sentimental de los adultos, existía un vínculo que seguía vigente.

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No obstante, tras analizar la fotografía con mayor detalle, varios internautas y páginas especializadas coincidieron en que presentaba claras inconsistencias visuales, como proporciones poco naturales, bordes irregulares y elementos que no encajaban con el entorno, confirmando que se trataba de un montaje generado con inteligencia artificial y no de un momento real entre los involucrados.

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Felipe Saruma y Andrea Valdiri, pareja de creadores de contenido colombianos /Foto: Instagram @felipesaruma

La ausencia de Felipe Saruma en la fiesta de 15

La falta de Saruma en la fiesta fue uno de los temas más comentados del evento. Durante su relación con Andrea Valdiri, el influencer mantuvo una presencia constante en la vida de las niñas, algo que quedó documentado en numerosos videos y publicaciones. Por eso, muchos seguidores esperaban verlo en una fecha tan simbólica como los quince años de Isabella.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el vals de la joven, que bailó junto a Juan David Sepúlveda, actual pareja de la influenciadora. Este instante generó opiniones divididas: algunos lo vieron como parte natural de la nueva etapa familiar, mientras otros recordaron la cercanía que Saruma tuvo con la quinceañera durante varios años.