Pruebas confirmarían reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo tras 10 años

Las redes sociales han explotado en las últimas horas tras conocerse una serie de evidencias que apuntan a que el amor habría renacido entre el exfutbolista Fredy Guarín y la empresaria Andreina Fiallo.

Tras casi una década de haber protagonizado uno de los divorcios más comentados de la farándula colombiana, la pareja parece haber dejado atrás las rencillas para escribir un nuevo capítulo en su historia personal.

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Este acercamiento ha generado una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes no han perdido detalle de cada interacción digital y aparición pública de la pareja.



Los rumores de una reconciliación inminente cobraron fuerza inicialmente durante la celebración de los 15 años de su hija Danna.

En dicho evento, ambos se mostraron cercanos y compartieron fotografías que, aunque al principio se interpretaron como una muestra de madurez por el bienestar de sus hijos, pronto tomaron otro matiz.

Reportes recientes sugieren que la pareja no solo compartió en el evento familiar, sino que habrían sido vistos disfrutando de un viaje a la playa, donde internautas aseguran haberlos visto caminando tomados de la mano.

La actividad en Instagram ha sido fundamental para armar este rompecabezas sentimental. El nacido en Puerto Boyacá publicó recientemente un video con un mensaje animado al que Andreina reaccionó de forma inmediata utilizando emojis de rostros con ojos de corazón.

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No fue un gesto aislado; anteriormente, ante una reflexión de Guarín sobre su proceso de rehabilitación y su nueva vida espiritual, Fiallo respondió con emoticones de celebración, una roca (símbolo de fortaleza) y un corazón con curita, representando la sanación emocional.

Esta interacción pública ha sido recibida con entusiasmo por los cibernautas, quienes han dejado mensajes como "me devolvieron la esperanza en el amor" o "llegó la patrona por su negrito".

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La complicidad es evidente y parece haberse consolidado este jueves 14 de mayo de 2026, cuando ambos celebraron los 21 años de su hijo mayor, Daniel.

Fredy compartió en sus historias una imagen que Andreina había publicado previamente, acompañada de un mensaje de agradecimiento a Dios por la vida de su primogénito.

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El nuevo presente de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Este esperado regreso ocurre en un momento de transformación profunda para el exjugador del Inter de Milán y Millonarios. Guarín ha sido abierto sobre su lucha contra la adicción al alcohol, un proceso en el que ha buscado ayuda profesional, ha logrado rehabilitarse y ha encontrado refugio en el cristianismo.

En sus recientes declaraciones, ha enfatizado que su prioridad absoluta es la recuperación de los lazos familiares que se vieron afectados en el pasado.

Por su parte, el panorama sentimental de Andreina Fiallo también habría dado un giro necesario para este reencuentro.

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Según fuentes cercanas, la empresaria habría finalizado su relación con el también futbolista Javier Reina, quien es el padre de su tercer hijo. Con ambos solteros y enfocados en su núcleo familiar, el camino quedó despejado para retomar el vínculo que se rompió entre 2016 y 2017.

Es imposible olvidar que la ruptura de la pareja estuvo marcada por una alta exposición mediática debido al romance que el futbolista inició en su momento con la presentadora Sara Uribe. Sin embargo, ese capítulo parece estar totalmente cerrado.

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Actualmente, la relación entre Guarín y Uribe se mantiene estrictamente por la crianza de su hijo menor, Jacobo. Según declaraciones de la presentadora, ella mantiene la custodia total del niño, lo que marca una dinámica muy diferente a la cercanía y complicidad que Fredy muestra hoy con Andreina.