Fredy Guarín se quiebra al recordar su momento más difícil: ocurrió durante una borrachera

El exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, conmovió a todos sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre su oscura batalla contra la dependencia al alcohol. En una reciente entrevista en el programa Juanpis Live Show, el exjugador repasó el proceso de rehabilitación que hoy lo mantiene con dos años de sobriedad.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados de su relato fue el momento en que, cegado por el consumo, estuvo a punto de perder la vida en Brasil, esto a meses del inicio de la pandemia Covid-19, debido a que él quedó atrapado y solo, sin la posibilidad de poder regresar a Colombia.

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De igual forma, comentó que al no tener entrenamientos ni partidos por disputar debido al confinamiento, consideró que no había impedimento para beber de manera constante, lo que derivó en una espiral de autodestrucción, según explicó Fredy Guarín, al punto que admitió que consumió grandes cantidades de licor.



Fredy Guarín confesó que en aquel momento estaba en un estado de "inconsciencia total" y solo conserva recuerdos fragmentados de esa noche. Pero recordó que fue una empleada doméstica quien evitó que el exjugador se quitara la vida. "En una de esas borracheras inconscientes fue cuando yo me quise tirar del piso donde yo vivía. Estaba inconsciente total”, recordó.



¿Qué más comentó Fredy Guarín en esta entrevista?

Por otro lado, el exfutbolista comentó que aunque ella no trabajaba en ese horario, esa jornada se quedó más tiempo, situación que él califica como una "obra de Dios". Ella fue quien advirtió sus intenciones y lo detuvo justo a tiempo; días después, fue esta misma señora quien le explicó lo sucedido, debido a que no recuerda lo ocurrido.

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Ante esto, el exjugador identificó que sus dificultades con el alcohol se exacerbaron durante su etapa en el fútbol de China, dado que en ese país, el aumento considerable de sus ingresos vino acompañado de un incremento en las fiestas y el consumo de alcohol, situaciones que no pudo controlar.

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Después de lo ocurrido en Brasil, Fredy Guarín logró volver a Colombia, sin embargo, siete meses más, continuó consumiendo sin control, hasta que finalmente esa inestabilidad personal influyó en su decisión de retirarse del fútbol profesional para priorizar su salud y comenzar su proceso de recuperación.

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Finalmente, Fredy Guarín explicó que busca que su testimonio sirva como una señal de alerta y esperanza para otros que enfrentan batallas similares contra sus demonios internos.