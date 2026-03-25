Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
YAILIN LA MÁS VIRAL ES DETENIDA
NOELIA CASTILLO RECIBIRÁ LA EUTANASÍA
MUJERES HALLADAS EN BOSA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sara Uribe habló sin tapujo sobre Fredy Guarín; ¿paga la cuota de manutención?

Sara Uribe habló sin tapujo sobre Fredy Guarín; ¿paga la cuota de manutención?

La presentadora habló sin filtros sobre uno de los temas más comentados de su vida personal y dejó ver cómo es su dinámica familiar, dando detalles que pocos conocían sobre la crianza de su hijo.

Sara Uribe habla de la manutención de su hijo con Fredy guarín
Sara Uribe, presentadora colombiana
Foto: Instagram @sara_uribe
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

La presentadora y actriz Sara Uribe volvió a dar de qué hablar tras referirse abiertamente a su vida personal y especialmente, a la crianza de su hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín.

Durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, la también empresaria respondió varias preguntas relacionadas con su rol como madre y la dinámica que mantiene con el padre del menor, tema que ha generado curiosidad entre sus seguidores desde hace varios años.

Puedes leer: Sara Uribe le tira fuerte pulla a Fredy Guarín con un mensaje en sus redes sociales

Así manejan los gastos de su hijo Sara Uribe y Fredy Guarín

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando habló sobre la manutención de su hijo. Uribe explicó que, en términos económicos, ambos han logrado llegar a un acuerdo en el que los gastos se dividen en partes iguales. Esta distribución incluye aspectos como la educación, la alimentación y demás necesidades del niño.

Te puede interesar

  1. Revelan quién es el papá del bebé de Mariana Gómez; reconocido productor
    Revelan quién es el papá del bebé de Mariana Gómez; reconocido productor
    Foto: Redes de Mariana Gómez
    Farándula

    Revelan quién es el papá del bebé de Mariana Gómez; reconocido productor

  2. Silvia Corzo habla de su matrimonio
    Silvia Corzo habla sobre su boda y deja claro a sus críticos: “Mi prioridad es ser feliz”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de La Red y @corzosilvia
    Farándula

    Silvia Corzo habla sobre su boda y deja claro a sus críticos: “Mi prioridad es ser feliz”

Sin embargo, dejó claro que la situación cambia cuando se trata del tiempo y la responsabilidad diaria. Aunque existe una custodia compartida, aseguró que en la práctica es ella quien asume la mayor parte del cuidado de Jacobo.

“Es compartida, pero a mí me toca siempre (...) Yo no entiendo por qué no se queda 15 días con ellos, los cuidan, los llevan al colegio, los llevan a las extracurriculares, los visten, les dan alimento”, expresó durante la conversación, evidenciando su inconformidad frente a este aspecto.

Te puede interesar

  1. Santiago Cruz le canta la tabla a Claudia Bahamón:
    Santiago Cruz le canta la tabla a Claudia Bahamón:
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Santiago Cruz le canta la tabla a Claudia Bahamón: “Que Colombia se entere”

  2. Melissa Martínez habla de su expareja Matías Mier
    Melissa Martínez revela detalles inéditos de cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de 'Se dice de mi' y redes sociales
    Farándula

    Melissa Martínez revela detalles inéditos de cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier

Publicidad

Según explicó, el acuerdo establece que el padre puede compartir con el menor cada 15 días, pero este esquema no siempre se cumple de manera constante, en parte por compromisos laborales. Aun así, insistió en que la responsabilidad diaria recae principalmente en ella.

“Como acá las leyes son mitad, mitad”, añadió, haciendo referencia a la forma en que se manejan legalmente este tipo de acuerdos.

Publicidad

Puedes leer: Emotivo homenaje con el que Paola Jara derritió a Jessi Uribe por su cumpleaños

Más allá de lo económico y logístico, Sara Uribe también se refirió al proceso personal que tuvo que atravesar para establecer límites en la relación con su expareja. Reconoció que en el pasado no tenía claridad sobre cómo manejar ciertas situaciones, lo que representó un reto en su momento.

Con el tiempo, aseguró haber trabajado en este aspecto, logrando definir límites más claros que hoy le permiten llevar una relación más estable en función del bienestar de su hijo.

Finalmente, dejó claro que en la actualidad no existen conflictos relacionados con su vida sentimental, pues Fredy Guarín no interviene ni cuestiona las decisiones personales que ella toma en ese ámbito.

Mira también: Fredy Guarín, víctima de violento robo: hombres armados ingresaron a su propiedad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Sara Uribe

Fredy Guarín

Chismes de famosos

Intimidades de famosos

Famosos colombianos