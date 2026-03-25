Sara Uribe habló sin tapujo sobre Fredy Guarín; ¿paga la cuota de manutención?

La presentadora y actriz Sara Uribe volvió a dar de qué hablar tras referirse abiertamente a su vida personal y especialmente, a la crianza de su hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín.

Durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, la también empresaria respondió varias preguntas relacionadas con su rol como madre y la dinámica que mantiene con el padre del menor, tema que ha generado curiosidad entre sus seguidores desde hace varios años.

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Así manejan los gastos de su hijo Sara Uribe y Fredy Guarín

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando habló sobre la manutención de su hijo. Uribe explicó que, en términos económicos, ambos han logrado llegar a un acuerdo en el que los gastos se dividen en partes iguales. Esta distribución incluye aspectos como la educación, la alimentación y demás necesidades del niño.



Sin embargo, dejó claro que la situación cambia cuando se trata del tiempo y la responsabilidad diaria. Aunque existe una custodia compartida, aseguró que en la práctica es ella quien asume la mayor parte del cuidado de Jacobo.

“Es compartida, pero a mí me toca siempre (...) Yo no entiendo por qué no se queda 15 días con ellos, los cuidan, los llevan al colegio, los llevan a las extracurriculares, los visten, les dan alimento”, expresó durante la conversación, evidenciando su inconformidad frente a este aspecto.

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Según explicó, el acuerdo establece que el padre puede compartir con el menor cada 15 días, pero este esquema no siempre se cumple de manera constante, en parte por compromisos laborales. Aun así, insistió en que la responsabilidad diaria recae principalmente en ella.

“Como acá las leyes son mitad, mitad”, añadió, haciendo referencia a la forma en que se manejan legalmente este tipo de acuerdos.

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Más allá de lo económico y logístico, Sara Uribe también se refirió al proceso personal que tuvo que atravesar para establecer límites en la relación con su expareja. Reconoció que en el pasado no tenía claridad sobre cómo manejar ciertas situaciones, lo que representó un reto en su momento.

Con el tiempo, aseguró haber trabajado en este aspecto, logrando definir límites más claros que hoy le permiten llevar una relación más estable en función del bienestar de su hijo.

Finalmente, dejó claro que en la actualidad no existen conflictos relacionados con su vida sentimental, pues Fredy Guarín no interviene ni cuestiona las decisiones personales que ella toma en ese ámbito.

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