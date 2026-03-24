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Emotivo homenaje con el que Paola Jara derritió a Jessi Uribe por su cumpleaños

La cantante de música popular celebró el cumpleaños del intérprete con un gesto cargado de emoción que dejó ver el gran momento que atraviesan como pareja en esta etapa de sus vidas.

Paola Jara celebra el cumpleaños de Jessi Uribe con emotivas palabras
Jessi Uribe y Paola Jara
Foto: Instagram @paolajarapj
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

El cantante de música popular Jessi Uribe celebró este 22 de marzo sus 39 años de vida, rodeado del cariño de sus seguidores y especialmente, del amor de su esposa, la también artista Paola Jara, quien no dudó en dedicarle un mensaje que rápidamente se robó la atención en redes sociales.

La pareja, que atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal, viene de presentarse en varios conciertos en Estados Unidos y se prepara para continuar su gira por diferentes escenarios de Latinoamérica y España.

Puedes leer: Paola Jara sorprende con fotos inéditas de su hija con Jessi Uribe: ¿reveló su rostro?

A la par de su agenda artística, también disfrutan de su vida familiar junto a su hija Emilia, quien recientemente cumplió cuatro meses.

¿Cuáles fueron las palabras de Paola Jara por el cumpleaños de Jessi Uribe?

Fue precisamente a través de redes sociales donde Jara decidió homenajear al cantante en su día especial. Con varias imágenes familiares, la artista acompañó su publicación con un extenso y emotivo mensaje que dejó ver la admiración y el amor que siente por su esposo.

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“Al buen hombre, hijo, hermano, papá, esposo y amigo. Al alma de la casa, al soñador, al guerrero, al apasionado, al niño, al talentoso, al amor de mi vida. Hoy quiero, desde el fondo de mi corazón, desearte un muy feliz cumpleaños”, escribió la cantante, destacando múltiples facetas del artista.

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En las imágenes compartidas, aunque se aprecia un ambiente familiar lleno de detalles, la pareja mantiene su decisión de no mostrar completamente el rostro de su hija. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue una tarjeta que decía: “Feliz día, papito. Te amo. Emi”, lo que añadió un toque aún más emotivo a la celebración.

Puedes leer: Paola Jara rompe el silencio y revela pérdida que vivió: Jessi Uribe no lo supo

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El mensaje no terminó ahí. Jara continuó con palabras cargadas de espiritualidad y buenos deseos:

“Que Dios siempre te acompañe, mi amor, en cada paso que des; que sigas siendo luz para todos los que tenemos la dicha de compartir contigo. Que siempre tu mayor anhelo sea agradar a Dios y que la salud nunca te falte. Eres el mejor regalo que Dios nos dio. Te amamos. Emilia y yo. ¡Feliz vida a quien le da vida a mi vida!”.

Por su parte, Jessi Uribe no tardó en reaccionar al gesto de su esposa y respondió con un mensaje corto, pero lleno de cariño: “Las amo… gracias por ser tan linda, mi amor”.

Mira también: Rafa revela cómo es realmente trabajar con Jessi Uribe

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