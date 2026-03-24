Emotivo homenaje con el que Paola Jara derritió a Jessi Uribe por su cumpleaños

El cantante de música popular Jessi Uribe celebró este 22 de marzo sus 39 años de vida, rodeado del cariño de sus seguidores y especialmente, del amor de su esposa, la también artista Paola Jara, quien no dudó en dedicarle un mensaje que rápidamente se robó la atención en redes sociales.

La pareja, que atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal, viene de presentarse en varios conciertos en Estados Unidos y se prepara para continuar su gira por diferentes escenarios de Latinoamérica y España.

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A la par de su agenda artística, también disfrutan de su vida familiar junto a su hija Emilia, quien recientemente cumplió cuatro meses.



¿Cuáles fueron las palabras de Paola Jara por el cumpleaños de Jessi Uribe?

Fue precisamente a través de redes sociales donde Jara decidió homenajear al cantante en su día especial. Con varias imágenes familiares, la artista acompañó su publicación con un extenso y emotivo mensaje que dejó ver la admiración y el amor que siente por su esposo.



“Al buen hombre, hijo, hermano, papá, esposo y amigo. Al alma de la casa, al soñador, al guerrero, al apasionado, al niño, al talentoso, al amor de mi vida. Hoy quiero, desde el fondo de mi corazón, desearte un muy feliz cumpleaños”, escribió la cantante, destacando múltiples facetas del artista.

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En las imágenes compartidas, aunque se aprecia un ambiente familiar lleno de detalles, la pareja mantiene su decisión de no mostrar completamente el rostro de su hija. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue una tarjeta que decía: “Feliz día, papito. Te amo. Emi”, lo que añadió un toque aún más emotivo a la celebración.

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El mensaje no terminó ahí. Jara continuó con palabras cargadas de espiritualidad y buenos deseos:

“Que Dios siempre te acompañe, mi amor, en cada paso que des; que sigas siendo luz para todos los que tenemos la dicha de compartir contigo. Que siempre tu mayor anhelo sea agradar a Dios y que la salud nunca te falte. Eres el mejor regalo que Dios nos dio. Te amamos. Emilia y yo. ¡Feliz vida a quien le da vida a mi vida!”.

Por su parte, Jessi Uribe no tardó en reaccionar al gesto de su esposa y respondió con un mensaje corto, pero lleno de cariño: “Las amo… gracias por ser tan linda, mi amor”.

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