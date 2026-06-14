VIDEO: Mujer fallece al ser lanzada de bungee jumping; olvidaron amarrarle la cuerda

La tragedia se desencadenó alrededor de las 10:00 de la mañana del sábado en el viaducto conocido como Ponte do Esqueleto, en el estado de São Paulo.

Según las imágenes capturadas en video que circulan en redes sociales, se observa a tres hombres sosteniendo a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas en el aire antes de arrojarla al precipicio.

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Lo más alarmante de la grabación es que, mientras la joven caía, se podía apreciar una cuerda dispersa sobre el piso del puente, lo que evidenciaba que no estaba sujeta a su arnés.

Testigos en el lugar relataron que los empleados de la empresa responsable autorizaron y ejecutaron el lanzamiento sin haber fijado previamente los cables de seguridad.

En el video se escuchan los gritos desesperados de los presentes, quienes al percatarse del error exclamaron: “¡Gente, la cuerda!” o “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

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Maria Eduarda sufrió un impacto directo tras una caída de entre 30 y 40 metros, lo que le provocó politraumatismos y una muerte instantánea.

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Aunque las personas en el sitio intentaron realizar maniobras de reanimación, los médicos del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) solo pudieron constatar el deceso al llegar.

Si deseas ver el video, ten en cuenta que contiene imágenes sensibles que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. La Kalle no se hace responsable por su contenido; al reproducirlo, lo haces bajo tu propia responsabilidad, AQUÍ.

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¿Quiénes son los responsables de la tragedia en Limeira?

Tras el incidente, la Policía Civil de Brasil inició una investigación inmediata que ha resultado en la detención de seis personas vinculadas a las empresas organizadoras, "Entre cuerdas" e "Ih voei".

De acuerdo con los reportes oficiales, dos de los implicados intentaron huir a través de una zona boscosa tras el accidente, pero fueron localizados y capturados con el apoyo de un helicóptero Águia de la Policía Militar.

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Tres de los detenidos, de 42, 32 y 27 años, están siendo investigados por homicidio con dolo eventual, bajo la premisa de que su negligencia al no colocar el equipo de seguridad implicó un riesgo consciente para la vida de la joven.

Por su parte, el abogado de los empleados afirmó que el bungee jumping no está regulado pero tampoco prohibido en la zona, y calificó lo ocurrido como una "triste tragedia".