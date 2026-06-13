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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Niño de 9 años murió tras un accidente en su colegio de Cali; investigan lo ocurrido

Niño de 9 años murió tras un accidente en su colegio de Cali; investigan lo ocurrido

El menor fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, falleció minutos después de su ingreso.

Santiago, el niño de 9 años que murió tras la caída de un arco de fútbol en Cali
Niño de 9 años murió tras un accidente en su colegio de Cali; investigan lo ocurrido, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

La ciudad de Cali se encuentra sumida en el luto tras confirmarse el fallecimiento de un estudiante de 9 años, identificado como Santiago, quien perdió la vida en un trágico accidente dentro de una institución educativa privada ubicada en el sur de la ciudad.

El incidente se registró mientras el menor, quien cursaba cuarto grado de primaria, participaba en actividades recreativas junto a sus compañeros de clase.

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Según la información preliminar proporcionada de las autoridades competentes, el accidente se produjo cuando un arco metálico de fútbol se desplomó de manera repentina, impactando directamente al niño y causándole lesiones de extrema gravedad.

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Inmediatamente, después del impacto docentes y personal administrativo del plantel escolar auxiliaron al menor y coordinaron su traslado de urgencia a un centro asistencial cercano. Pese a la rapidez en la atención y los esfuerzos realizados por el equipo médico, Santiago perdió la vida poco después de su ingreso debido a la magnitud de los traumas que recibió.

La reacción de los familiares de Santiago

La noticia provocó una profunda ola de dolor entre familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa. Allegados a la víctima recuerdan a Santiago como un niño alegre, brillante y talentoso, con un futuro lleno de sueños y aspiraciones.

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En medio de la consternación, sus familiares hicieron un llamado público para que el caso no quede impune. “Queremos que la Secretaría de Educación y las autoridades competentes asuman este caso. Santiago era un niño brillante y su partida nos deja un dolor inmenso”, expresó uno de sus allegados en declaraciones a un medio de comunicación.

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Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Educación de Cali anunció la conformación de un equipo técnico especializado que se encargará de investigar a fondo las circunstancias en las que ocurrió el accidente en la institución educativa.

El objetivo de esta comisión será determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o posibles negligencias relacionadas con el mantenimiento de los escenarios deportivos de la institución. Asimismo, la investigación buscará establecer eventuales responsabilidades legales e institucionales.

Por su parte, la institución educativa privada donde ocurrió la tragedia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Mientras tanto, la familia de Santiago continúa a la espera de respuestas que permitan esclarecer lo sucedido.

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