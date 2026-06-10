Buscan a hombre que habría agredido a su hijastra de apenas 4 añitos; millonaria recompensa

Las autoridades de Cundinamarca mantienen activa la búsqueda de Winder Alexis Moreno Sánchez, un hombre que aparece en un video de seguridad que ha generado una fuerte reacción en redes sociales y entre la comunidad.

El caso ocurrió en el municipio de Sibaté y llevó a que la Alcaldía de Soacha anunciara una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita su ubicación y captura.

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El anuncio fue realizado por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien confirmó que las autoridades trabajan de manera coordinada para encontrar al señalado responsable de los hechos registrados durante el pasado fin de semana.

La situación se conoció luego de que comenzara a circular un video en el que se observa a una niña de cuatro años siendo víctima de una serie de agresiones por parte de un adulto que, según la información preliminar entregada por las autoridades, sería su padrastro.

Las imágenes generaron indignación entre ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez, lo que aceleró la intervención de las entidades encargadas de atender este tipo de situaciones.

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El video activó la respuesta de las autoridades

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el municipio de Sibaté.

Según las autoridades, el hombre identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez aparece en la grabación mientras somete a la menor a una serie de agresiones que habrían ocurrido durante varios minutos.

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Las versiones conocidas indican que el adulto estaba realizando una actividad relacionada con el aprendizaje de números y que, al notar que la niña no comprendía las instrucciones, reaccionó de forma violenta.

Las imágenes fueron conocidas por las autoridades, que activaron de inmediato los protocolos de atención para proteger a la menor y verificar su estado de salud.

Tras recibir la denuncia, uniformados de la Policía, junto con funcionarios de otras entidades, se desplazaron para atender la situación y garantizar la protección de la niña.

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La menor quedó bajo protección institucional

Luego de la intervención oficial, la menor fue trasladada a un centro asistencial donde recibió valoración médica y atención especializada.

Posteriormente, las autoridades iniciaron el proceso correspondiente para el restablecimiento de sus derechos.

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El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó que desde el momento en que se conoció el caso se activaron todas las rutas de atención disponibles para proteger a la menor.

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Según explicó el oficial, la niña quedó a disposición de las entidades encargadas de velar por la protección de la infancia mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el caso.

Las autoridades también señalaron que el trabajo se desarrolla en coordinación con la Comisaría de Familia y profesionales del área social para garantizar el acompañamiento correspondiente.