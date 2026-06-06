Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
BEBÉ DE CAROLINA RAMÍREZ
MENSAJE DE JAMES A ANTONELLA PETRO
¿JULIANA CALDERÓN EMBARAZADA?
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Hombre huyó de la policía por un poste de energía después de una riña; murió electrocutado

Hombre huyó de la policía por un poste de energía después de una riña; murió electrocutado

En Medellín, una persona terminó cayendo de aproximadamente 10 metros de altura tras intentar escapar de las autoridades locales.

Hombre huyó de la policía por un poste de energía después de una riña; murió electrocutado
Hombre huyó de la policía por un poste de energía después de una riña; murió electrocutado
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

La ciudad de Medellín está sorprendida por el accidente ocurrido en el barrio Moravia, donde un hombre perdió la vida después de subirse a un poste de luz, esto después de un enfrentamiento que tuvo con su vecino y este terminará llamando a las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, todo ocurrió el pasado 4 de junio de 2026 y pese a que los hechos todavía se encuentran en investigación por parte de las autoridades, se conoció que una situación entre vecinos en el sector de Moravia, subió bastante de tono que se necesito el llamado de las autoridades.

Puedes leer: Despedida de la Selección Colombia: el incómodo momento entre Antonella Petro y James Rodríguez

Las autoridades comentaron que ante el alboroto y la violencia del enfrentamiento, patrullas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se desplazaron hasta el sitio para restablecer el orden. Sin embargo, la llegada de los uniformados provocó la reacción desesperada de uno de los involucrados en la pelea.

Te puede interesar

Hermana de Dilan Cruz reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella
Noticias

Hermana de Dilan Cruz rompe en llanto por resultados de primera vuelta: "No puedo creer"

James Handy perdió la vida a manos de su hijastro
Internacional

Muere reconocido actor y el principal sospechoso es su hijastro; una llamada es clave

Al notar la presencia policial y ante la inminencia de ser capturado, el hombre tomó la decisión de huir por las calles del barrio. Por otro lado, las autoridades comentaron que durante el escape de la persona esta se mojo con agua de los desagües cercanos, detalle que terminó afectando después.

¿Cómo terminó perdiendo la vida el hombre que cayó por un poste de energía?

Por otro lado, se conoció que en su desesperación por no ser alcanzado, el sujeto escaló los techos de las casas de la zona y finalmente decidió trepar a un poste de energía. Sin embargo, fue en la parte superior donde el hombre entró en contacto accidental con cables de alta tensión.

Publicidad

Puedes leer: Hallan cadáver dentro de apartamento en Soacha; en estado de descomposición

Testigos presenciales comentaron los momentos que vivieron al ver al hombre quedar colgado de los cables durante varios segundos tras recibir la fuerte descarga. Para que después este terminará cayendo por una altura aproximada de 10 metros.

Publicidad

Te puede interesar

DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó
Judiciales

DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó

Nuevos relatos en el caso de Alexander Avendaño
Judiciales

Aparece nuevo testigo de agresión a Alexander Avendaño y dio fríos detalles: Lo ahorcaban

A pesar de que decenas de personas se encontraban en el lugar observando el despliegue policial y el alboroto previo, no hubo nada que se pudiera hacer por salvar su vida, debido a que la descarga eléctrica terminó afectando varios de sus órganos, además de la caída. Si quieres ver el video haz click acá.

Mientras tanto, las autoridades de Medellín iniciaron diligencias correspondientes para esclarecer los detalles de la riña inicial y las circunstancias exactas que llevaron al fallecido a tomar la decisión de subir al poste.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video

Antioquia