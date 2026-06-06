Hombre huyó de la policía por un poste de energía después de una riña; murió electrocutado

La ciudad de Medellín está sorprendida por el accidente ocurrido en el barrio Moravia, donde un hombre perdió la vida después de subirse a un poste de luz, esto después de un enfrentamiento que tuvo con su vecino y este terminará llamando a las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, todo ocurrió el pasado 4 de junio de 2026 y pese a que los hechos todavía se encuentran en investigación por parte de las autoridades, se conoció que una situación entre vecinos en el sector de Moravia, subió bastante de tono que se necesito el llamado de las autoridades.

Puedes leer: Despedida de la Selección Colombia: el incómodo momento entre Antonella Petro y James Rodríguez



Las autoridades comentaron que ante el alboroto y la violencia del enfrentamiento, patrullas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se desplazaron hasta el sitio para restablecer el orden. Sin embargo, la llegada de los uniformados provocó la reacción desesperada de uno de los involucrados en la pelea.



Al notar la presencia policial y ante la inminencia de ser capturado, el hombre tomó la decisión de huir por las calles del barrio. Por otro lado, las autoridades comentaron que durante el escape de la persona esta se mojo con agua de los desagües cercanos, detalle que terminó afectando después.

¿Cómo terminó perdiendo la vida el hombre que cayó por un poste de energía?

Por otro lado, se conoció que en su desesperación por no ser alcanzado, el sujeto escaló los techos de las casas de la zona y finalmente decidió trepar a un poste de energía. Sin embargo, fue en la parte superior donde el hombre entró en contacto accidental con cables de alta tensión.

Publicidad

Puedes leer: Hallan cadáver dentro de apartamento en Soacha; en estado de descomposición

Testigos presenciales comentaron los momentos que vivieron al ver al hombre quedar colgado de los cables durante varios segundos tras recibir la fuerte descarga. Para que después este terminará cayendo por una altura aproximada de 10 metros.

Publicidad

A pesar de que decenas de personas se encontraban en el lugar observando el despliegue policial y el alboroto previo, no hubo nada que se pudiera hacer por salvar su vida, debido a que la descarga eléctrica terminó afectando varios de sus órganos, además de la caída. Si quieres ver el video haz click acá.

Mientras tanto, las autoridades de Medellín iniciaron diligencias correspondientes para esclarecer los detalles de la riña inicial y las circunstancias exactas que llevaron al fallecido a tomar la decisión de subir al poste.

